2020年營運登峰的富邦媒(8454)momo今年持續擘畫物流網絡新藍圖，藉由打造「momo幣生態圈」，擴大「生活大小事都是momo的事」商品、服務再升級，以及MCN網紅經濟開創momo「直播2.0」等四大成長引擎，加速推動營運續攀高峰，富邦媒董事長林啟峰表示，如果沒有太大意外，希望今年可以維持去年成長幅度。

新冠肺炎疫情顛覆消費習性，加速驅動虛擬零售通路的蓬勃發展，搭配經濟規模、物流及集團整合服務效益顯現，推升富邦媒2020年營運再攀高峰，2020年合併營收突破671.98億元，年增達29.65%，領先同業站穩台灣電商龍頭地位，稅後盈餘為19.43億元，年成長39.48%，每股盈餘為13.87元，創下歷年新高。

林啟峰表示，今年景氣看起來是樂觀的，不過樂觀中還是要審慎，匯率波動、政府打房、全球疫情受控制、通膨起來後可能升息，以及處於高檔的股市可能修正是變數，今年前3月銷售比預期好，如果沒有太大意外，今年營運成長可以維持去年水準。

富邦媒總經理谷元宏表示，momo成長主要來自於經濟規模，我們持續追求營收高成長，以前談2022年達到年營收千億元，現在看起來是可實現的目標。

除持續在全台擴建倉儲及提升物流配送服務，數位浪潮興起，加上疫情推動無接觸、無現金日趨成熟，momo為讓服務觸角加速滲透線上、線下、跨產業等範疇，2021年打造「momo幣生態圈」加速投入點數經濟發展腳步為重點發展項目；momo幣現行使用包括全通購物兌抵、momo/關企/品牌行銷活動運用、momo聯名信用卡累幣等，今年度預計將擴大momo幣累兌使用的範圍，如規畫「線上虛擬」申辦門號/網路繳費、遊戲儲值/影音服務、銀行帳單繳費；布局「線下實體」門市電信繳費、連鎖餐飲結帳兌抵、超商消費等；以及覓尋「點數交換」結盟合作等，以壯大momo幣的另類循環經濟。

為因應現代人時間與成本壓力，momo從落實滿足消費者「一站式購足」，升級至「生活大小事都是momo的事」的理念邁進，2021年momo包辦生活大小事服務持續擴展，為提供消費者豐富獨特的商品選擇，momo延伸自2015年品牌深耕計畫的觸角，除線上既有1.8萬個品牌、300多萬件的商品外，持續擴充商品項目包括冷凍商品品類增加、戶外露營品牌、電子書的販售；同時發揮職人級商品開發力，代理海外優質品牌及自營商品等。

此外，為滿足消費者全方位生活需求及便利購物體驗，今年度也將持續擴大服務領域，除了甫推出的「5小時超市」外；momo將攜手台灣原生自由行訂房平台合作推出「訂房服務」；「生活繳費」除既有水費等，將新增線上繳學雜費等服務；「線上保險」則由子公司富立保代規畫推出汽車險等各項商品；同時持續與集團緊密合作擴大服務項目，包括5G門號體驗、固網線上申辦、銀行帳單查詢等，momo用服務串聯起消費者的生活點滴，以提升顧客滿意度與黏著度。

隨著5G世代的到來，「隨時」、「隨地」觀賞體驗持續升級，今年momo重新整備電視購物獨特銷售DNA、高規格節目內容製作實力、軟硬體資源支援等超強「導購型展演力」，加上全站每月流量突破千萬不重複訪客等利基，今年momo度將以MCN(Multi-Channel Network)網紅經濟模式打造「直播2.0」全新世代；momo「直播2.0」多元豐富的節目類型，期望透過MCN的發展，提供品牌、商品、網紅、消費者全新優質收視分享平台，打造出短視頻業務全新成長曲線。

(時報資訊)