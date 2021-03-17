成衣廠光隆(8916)宣布發放3元現金股利，今年已經是光隆連續第8年發放股利在2.5元之上。光隆經營團隊希望維持穩定獲利和配息的型態，適合偏好低風險高殖息的投資人。

光隆的營收往年高峰都是落在第2~3季，該2季的產品主要是以戶外性成衣品為主，毛利和營收都較高，毛利率可以達到2成。而第一季則是季節性淡季，以休閒性的成衣品項為主，毛利率約在10~12%左右。但是自2019之後，光隆開始在首季擴大銷售登山用羽絨睡袋，使首季也逐漸呈淡季不淡。

2017年3月，光隆越南產區火災，7億左右損失已經全獲賠償。但一場火災，讓光隆的家紡廠撤出火災的羽絨舊廠區，另尋新廠房。目前家紡生產暫時先寄居在成衣廠區，預計家紡越南新廠區在首季交地，工期約一年時間。光隆的家紡事業今年仍是正成長，估可達2位數毛利率，約23~25%之間。整體而言，光隆在越南的年產值目前約5000萬美元左右，越南後江省新廠區完成後，年產值可達到7000萬美元。

光隆的家紡產品原有自有品牌「BBL快眠工房」，但2019年第4季起「BBL快眠工房」改為合資方式，主要是考量保暖商品市場不大，通路成本高，因此授權給夏越，夏越是國內綜合商品批發代理業。

展望今年，法人估光隆公司營收可望持平，成衣約42億占比47~50%，毛利率年均18%，羽絨營收向下至15~20億之間、毛利率約7~9%，家紡動能持續雙位數成長，估達20億左右、毛利率16%。整體毛利率仍會維持在14.5%以上。

(時報資訊)