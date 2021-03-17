蘇花公路6死車禍意外，新北市交通局長鍾鳴時指出，民眾對遊覽車產生安全疑虞，因該公司位於板橋，17日已發函公路總局務必針對該公司同款車型的遊覽車召回檢驗，以預防再發生事故。

新北市長侯友宜17日在市政會議要遊覽公司負起責任，侯也說，目前該公司正在接受調查，在還有很多疑慮尚未排除前，他呼籲民眾暫時不要使用這家公司交通工具，也呼籲該公司全面暫停營運，全面檢視調查後再重新營運。

(中時 )