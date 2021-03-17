【蘇花車禍】新北交通局發函公路總局 針對同款遊覽車召回檢驗 11:472021/03/17 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蘇花公路6死車禍 新北交通局發函公路總局招回檢驗。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蘇花公路6死車禍意外，新北市交通局長鍾鳴時指出，民眾對遊覽車產生安全疑虞，因該公司位於板橋，17日已發函公路總局務必針對該公司同款車型的遊覽車召回檢驗，以預防再發生事故。 新北市長侯友宜17日在市政會議要遊覽公司負起責任，侯也說，目前該公司正在接受調查，在還有很多疑慮尚未排除前，他呼籲民眾暫時不要使用這家公司交通工具，也呼籲該公司全面暫停營運，全面檢視調查後再重新營運。 蘇花公路6死車禍 侯友宜籲肇事遊覽公司暫停營運 事故地附近 11年前曾奪走26冤魂！踩嘸煞車 遊覽車撞蘇花山壁 6死39傷 (中時 ) #蘇花公路 #6死 #發函 #公路總局 #檢驗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北萬里隧道區間測速 退場 04:102021/03/17 地方新聞 車齡3年 司機有20年駕駛經驗 04:102021/03/17 社會新聞 新北縮減長庚站車班 桃園申請新路線自救 04:102021/03/17 地方新聞 遊覽車撞山6死39傷 交通部：「蘇花安」加速辦理 11:002021/03/17 生活 蘇花重大車禍 傷者驚呼車輛蛇行撞山！車身破大洞 乘客甩飛掉山溝 04:102021/03/17 社會新聞 蘇花公路6死車禍 侯友宜：遊覽公司要負責 09:152021/03/17 生活 蘇花車禍6死 侯友宜探視傷者不捨：這一夜心情很沉重 09:002021/03/17 政治 美連環濫射 至少8死4為亞裔女性 08:372021/03/17 國際 陳時中：2天內開會決定 目標要施打 04:102021/03/17 生活新聞 大陸發布支持台胞台企 參與農林業22條措施 10:172021/03/17 兩岸 【蘇花車禍】高速過3彎釀6死 乘客曝感覺沒剎車：我就想說完了 08:592021/03/17 社會 生活熱門新聞 正妹重機騎士爆紅 電視台採訪見本人全場崩潰了 - 生活 翡翠水庫發放水警戒簡訊 鄉民炸鍋怒：侮辱南部人嗎？ - 生活 早餐只喝咖啡會怎樣？營養師揭意外答案 - 生活 好天氣到周六！冷氣團恐報到 濕冷狂降12度 - 生活 麥當勞19款早餐熱量曝光 營養師：吃這款馬上水腫 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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