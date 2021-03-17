日本拉麵在台灣有多家連鎖店，也有人自己開店賣日本拉麵，然而一名網友日前上網PO文，不解明明一碗拉麵分量不多，也沒有什麼特別的地方，為何一碗還要賣到200元以上？對此，有內行網友指出，拉麵要好吃不容易，光是湯頭就熬10小時以上，「時間就是金錢，自己做一遍看看就知道」。

一名網友昨天在PTT發文，說上次去西門町附近吃拉麵，一碗份量不多，吃完後也不覺得有什麼特別的地方，卻要價200多元，讓他不懂台灣賣拉麵怎麼普偏那麼貴，到底成本是貴在哪裡？

文一PO出後，引起網友熱烈討論，紛紛留言：「醬油和鹽巴下重本」、「掛上日本就是高貴」、「貴的拉麵也沒特別好吃」、「10年前沒那麼貴」、「美國的台灣臭豆腐也是貴到靠北」、「可以吃便宜台式拉麵啊，很難吃就是了」。

同時，有拉麵老饕跳出來回覆，指出拉麵好吃的關鍵在於湯頭，光是豚骨湯要熬十幾個小時，且越濃的湯，用的豚骨越多成本也越高，所以一碗拉麵賣200多塊，這個價位真的還好，「拉麵要好吃不容易」、「技術要錢啊，就算你有技術但你懶得做，一樣要花錢買服務」、「熬湯，醃叉燒還有溏心蛋等等，都需要時間及能源成本」，也有人舉例「壽司也貴，但那就是高級食材及技術換來的」；然而還是有人表示，「可是說真的，以台灣牛肉麵的工，其實很多不輸拉麵，就沒那個價」。

(中時新聞網)