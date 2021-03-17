台南市長黃偉哲今天和多位民意代表共同行銷關廟鳳梨。(曹婷婷攝)

大陸拒進口台灣鳳梨，農委會農糧署長胡忠一16日說，以後台灣鳳梨不再銷大陸了，台南市長黃偉哲今天宣傳關廟鳳梨上市開賣，被問到鳳梨以後都不銷大陸嗎？他說，「黑貓、白貓會抓老鼠就是好貓」，中國、外國只要會買鳳梨的，就是好國，我們沒有排拒任何市場，中國市場願意買也謝謝他們。

黃偉哲說，鳳梨產季一路從南往北，4月是最大旺季，4月屏東、高雄產期還沒結束，台南產季也已經開始，這時產期壓力最大，目前為止台北市農產運銷公司每公斤高達27元，隨著鳳梨產季報到，預料價格可望維持平穩。

他也提到，由於訂單陸續湧現，已要求農業局把訂單疏散到5月，以免價格哄抬太高，產量還沒出來，反而不利於農民，過高過低都不是好現象，台南鳳梨是全國最好的，明天也有一個貨櫃將出口到日本。

黃偉哲說，明年還有一個鳳梨關卡要過，不過有了今年這個準備，大家有備而來，今年在外銷市場分散、內銷增加、加工能量增加、冷鏈技術投入等，都會有利於明年鳳梨產銷。

(中時 )