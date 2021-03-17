寶徠（1805）今（17）日公布去年財報，每股稅後淨損0.62元，虧損幅度已連續2年縮小。

寶徠今天公告，董事會通過109年度合併財務報告，去年全年營收2.19億元，營業毛利2,077萬元，營業損失5,307萬元，稅前淨損6,177萬元，本期淨損6,177萬元，基本每股稅後淨損0.62元。

近日寶徠股價壓低，今暫收在14.95元，跌幅在4％以上。

(工商 )