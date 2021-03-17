寶徠公布去年財報 每股稅後淨損0.62元 11:492021/03/17 工商 蔡惠芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 寶徠（1805）今（17）日公布去年財報，每股稅後淨損0.62元，虧損幅度已連續2年縮小。 寶徠今天公告，董事會通過109年度合併財務報告，去年全年營收2.19億元，營業毛利2,077萬元，營業損失5,307萬元，稅前淨損6,177萬元，本期淨損6,177萬元，基本每股稅後淨損0.62元。 近日寶徠股價壓低，今暫收在14.95元，跌幅在4％以上。 需求強勁 南電2月每股賺0.57元 KY公司再爆雷 英瑞 驚現4.7億資金缺口 (工商 ) #寶徠 #稅後淨損 #每股 #去年 #虧損幅度 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 房地合一稅2.0日出時間 財長已有想法 11:072021/03/17 財經 網家 擬買回庫藏股150萬股 04:102021/03/17 證券．權證 環球晶 連續3年賺逾3股本 04:102021/03/17 財經要聞 中菲行去年營收獲利 雙創高 04:102021/03/17 證券．權證 新光鋼 擬發2元現金股利 04:102021/03/17 證券．權證 震旦行 擬發6元現金股利 04:102021/03/17 證券．權證 去年每股賺3.26元 南茂配息2.2元 04:102021/03/17 證券．權證 三晃、日勝化 擬配息0.5元 04:102021/03/17 證券．權證 台灣權王－高殖利率護體 欣陸國產給力 04:102021/03/17 證券．權證 《百貨股》外資微降營收預估 統一超洩氣 11:252021/03/17 財經 友達擬配息0.3元 04:102021/03/17 證券．權證 財經熱門新聞 散戶注意 明天2大事嚇到台股？他偷洩口風 - 財經 晶片沒了手機陣亡 華為5G專利收費補漏洞 價格讓對手超尷尬 - 財經 台灣為什麼做不出特斯拉？ 他爆馬斯克親口這樣說 - 財經 不挺台積電？20歲年輕人買爆這10檔 網驚：像50歲才會買 - 財經 壽險去年海賺2千億 僅一家申請發現金股利 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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