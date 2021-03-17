中選會主委李進勇今日於立院內政委員會答詢時指出，針對今年「重啟核四」公投案，已編列9.1億多支應，若未來「反萊豬公投」等3案成立，可能要再追加5.3億預算，還有防疫費用2億多。綠委王美惠表示「公投案勞民傷財。」

李進勇口頭報告時指出，目前正在辦理的公投案有4案，包括公投領銜人黃士修提案「重啟核四」已成立，藍委林為洲提案「反萊豬公投」、藍委江啟臣提案「公投綁大選」等2案，正在查對連署人名冊，而公投領銜人潘忠政提案「珍愛藻礁公投案」正在2階段連署。

針對綠委王美惠的質詢，李進勇回應，公投案的預算是以「重啟核四案」為基礎，所需預算是9.1億多，若再增加公投案，就得再追加預算，現在看來，已在連署查對已有2案，這幾天可能還會有1案送到中選會，若這3案都通過，未來還要再增加預算。

王美惠說，中選會應該向民眾說明，不要濫用公投。李進勇回應，中選會只能尊重公民的決定。王美惠表示，公投連署「攏是假」，有些民眾明明已經過世，名字卻出現在公投連署書上。

(中時 )