台中市政府警察局第三分局正義派出所為關懷民眾居家安全，傾聽民眾聲音，強化民眾對社區治安的警覺性，特至台中市南區南門里活動中心舉行「社區治安會議」，展現警民共同維護社區治安之決心，民眾踴躍出席並提供建議，讓警方能夠近距離傾聽民眾的需求與心聲。

南門里的社區長青關懷定期聚會，本次特地邀請轄區正義派出所舉辦「社區治安會議」，居民反應熱烈出席特別踴躍，外型「古意」的所長廖俊賔迅速擄獲在場婆婆媽媽的心，他先向現場居民報告近期轄內治安狀況，針對酒後駕車防制、最新詐欺手法、婦幼安全、交通安全以及犯罪預防等相關觀念加強宣導，社區居民也不吝提供意見，讓警方能面對面聆聽民眾的需求，警民互動相當熱絡。

正義派出所廖俊賔表示，非常感謝南門里長邱鴻章對警方的支持與協助，同時感謝所有與會民眾的熱情參與，因警力有限，治安維護總有警察力有未逮之處，期望透過結合在地鄰里、社區、學校，並運用義警、民防及社區守望相助隊等民力，建立良善的通報網絡系統，共同打造一個讓民眾安心的居住環境。

(中時 )