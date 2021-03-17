儘管美國石油協會(API)數據顯示，原油庫存意外減少100萬桶，但由於市場對歐洲需求面抱持疑慮，使得原油期貨仍呈下跌的走勢；截至台北時間上午10點50分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-4月輕質原油期貨下跌0.05美元，報每桶64.75美元，早盤一度攀升0.28美元；倫敦ICE-5月布蘭特原油期貨下跌0.10美元，報每桶68.29美元，早盤一度上漲0.23美元。(商品行情網)

(時報資訊)