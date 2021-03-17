《國際油價》美油亞洲電子盤續弱 11:592021/03/17 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 儘管美國石油協會(API)數據顯示，原油庫存意外減少100萬桶，但由於市場對歐洲需求面抱持疑慮，使得原油期貨仍呈下跌的走勢；截至台北時間上午10點50分止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-4月輕質原油期貨下跌0.05美元，報每桶64.75美元，早盤一度攀升0.28美元；倫敦ICE-5月布蘭特原油期貨下跌0.10美元，報每桶68.29美元，早盤一度上漲0.23美元。(商品行情網) 中鴻4月盤價 挑戰連十漲 《熱門族群》中菲行天價漲停 貨攬三劍客飆風 (時報資訊) #原油期貨 #報每桶 #早盤 #下跌 #國際油價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》黃金亞洲電子盤走揚 12:162021/03/17 財經 《類股》裂解廠Q2啟動歲修 塑化3將出頭 08:522021/03/17 財經 《晨間解盤》電子權值穩 台股有活力(倫元投顧提供) 07:442021/03/17 財經 《盤中解析》台積除息失利 鴻家軍護衛穩盤 11:082021/03/17 財經 《基金》盤勢震盪 定期定額＋買黑不買紅布局 14:492021/03/17 財經 《匯市》新台幣盤中貶破28.3元 FOMC會後談話牽動資金進出 13:072021/03/17 財經 《日股》觀望美日利率政策 日經意興闌珊 11:422021/03/17 財經 《國際政治》布林肯：中國太鴨霸 必要時美方將反擊 14:492021/03/17 財經 富時指數送暖 小米股價飆 04:102021/03/17 全球財經 台積除息2.5元 加權指數少21點 04:102021/03/17 財經焦點 《盤後解析》台指期結算震盪 守16200點 14:322021/03/17 財經 財經熱門新聞 散戶注意 明天2大事嚇到台股？他偷洩口風 - 財經 1分鐘讀財經》扯！壽險去年狂賺近2千億 僅一家發股息 - 財經 不挺台積電？20歲年輕人買爆這10檔 網驚：像50歲才會買 - 財經 晶片沒了手機陣亡 華為5G專利收費補漏洞 價格讓對手超尷尬 - 財經 壽險去年海賺2千億 僅一家申請發現金股利 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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