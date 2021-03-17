愛普(6531)去年營運大變身，全年轉虧為盈，每股大賺11元，愛普今年營運持續看好AI、IoT，今股價反映題材，開高走高，衝上漲停鎖住。

愛普去年第四季單季營收10.1億元，季增加22%、年減少1%，單季毛利率39%，營業利益2.53億元，季增加73、年增加430%，單季稅後淨利5.7億元，季增加358%、年增加945%，單季每股獲利為7.79元，若排除處分力晶日本子公司利益4.28億元，則稅後淨利2.3億元，每股獲利為3.1元。

愛普成立初期主要是做2G手機RSRAM，當時有市場領先地位、高毛利但市場集中，為了擴大市場規模而併購力積日本(Zental Japan)，打標準型DRAM市場，但標準化產品業務拉低公司毛利率，同時沖淡客製化能力優勢，故在兩年前轉型，淡出標準化產品，發展高毛利產品及IP業務，重新劃分事業群為AI事業部和IoT事業部，分別打雲計算市場和邊緣運算市場。

愛普過去兩年IoT成長近4倍，反應IoT軟體長期成長趨勢，上半年也看到IoT暢旺，下半年依舊需求強勁，但依舊有不確定性來自對半導體產業極度緊缺的擔心，可能會造成供應鏈資訊混亂、斷鏈的風險，愛普自己產能需求大至滿足，但客戶自己的供應鏈可能會影響對公司的訂單，至於AI相關，期待VHM可以在下半年量產。

面對晶圓產能緊張，愛普跟晶圓廠做長期策略性合作，盡量縮短供應鏈，以KGD供應為主，並沒有封裝。

(時報資訊)