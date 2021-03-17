大陸方面此前已開放讓在大陸的台灣人接種疫苗，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今日再被問道，對台灣人在大陸最新的接種進展以及計劃是什麽？她表示，各地台辦已對「九類重點人群」台胞納入當地免費接種安排，有關部門正在研究制定重點人群之外在大陸台胞疫苗接種政策。

大陸國台辦今日舉行例行記者會，許多媒體關心新冠肺炎疫苗的接種計劃，朱鳳蓮表示，截至3月14日，大陸已累計接種新冠肺炎疫苗6498萬人次，截至3月9日，以援助提供疫苗、出口疫苗、開展疫苗研發及生產合作、授權使用等方式同90多個國家進行疫苗合作。

朱鳳蓮又指，大陸高度重視和關心台灣民眾的健康權益，積極有序安排在大陸台胞接種疫苗，2020年12月下旬以來，按照疫苗緊急使用統一部署，各地台辦在當地政府統籌下對從事進口冷鏈、口岸檢疫等九類重點人群台胞一視同仁，按「屬地管理」、「自願申請」、「知情同意」的原則，納入當地免費接種安排。

朱鳳蓮說，有關部門正在研究制定上述重點人群之外在大陸台胞疫苗接種政策，妥善安排在大陸台胞接種疫苗事宜。

至於大陸和多國協商推出「疫苗護照」，兩岸部分是否也可以比照處理？此外，如果短期內兩岸無法達成共識，大陸方面是否有可能單方面提供便利，例如接種過疫苗的台胞到大陸工作、學習或生活，是否可以免除14天醫學觀察？

朱鳳蓮回應，兩岸是否會有「疫苗互認」，經過一年多的疫情影響，兩岸民眾的心情都是一樣的，希望看到在疫情防控常態化情況下，隨著疫苗接種不斷推進，兩岸人員往來能夠逐步地恢覆正常。

她說，台灣方面至今沒有恢復開放大陸居民赴台，這是兩岸人員正常往來最大的障礙，至於能否為來大陸的台灣同胞調整防疫措施，有關方面會綜合考慮各方因素進行研究處理。

(旺報 )