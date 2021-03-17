爆料達人Jon Prosser（@jon_prosser）稍早前推文分享分享了蘋果（Apple）春季邀請函的樣式，指出蘋果將會在美國PDT時間3月23日舉辦春季發表會。因受疫情影響，這一次的發表會仍舊將以線上形式舉行。然而當前主流科技媒體網站都尚未報導此消息、蘋果官網也未更新相關資訊，令人霧裡看花。

根據兩位爆料達人Jon Prosser 3月8日推文以及DuanRui（@duanrui1205）先前的說法，蘋果預計在3/23舉辦新品發表會。但是距離現在僅剩不到一週時間，蘋果都尚未正式釋出相關資訊。若以發表會僅以線上形式呈現來說，留給媒體及大眾的反應時間也過短，不像平常蘋果的作風。

目前Jon Prosser分享的蘋果春季發表會僅在社群上傳播，沒有主流媒體有報導。一般來說，蘋果若公布發表會日期，便會在Apple官網公布相關資訊；也會在Apple Events網頁上釋出活動時間等資訊。而上述跡象目前都沒有發生。蘋果在中國大陸的微信官方公眾號，也都沒有曝光相關資訊。

BREAKING: Apple sends out invites for March 23 event. pic.twitter.com/dhZtZ8EnA7 — Jon Prosser (@jon_prosser) March 16, 2021

《Thewistle》網站報導，當前蘋果並沒有正式向媒體寄發邀請函，因此果粉們還是暫且不要太興奮，且做參考即可。

根據先前傳聞，有可能在春季發表的蘋果新品有很多，包含全新的藍牙追蹤器AirTags（暫定名稱）、全新的iPad Pro或是iPad mini 第六代、Apple TV等等。此外，能為具備Face ID的iPhone添加上Apple Watch解鎖功能的iOS 14.5、watchOS 7.4等相關最新版作業系統，也有可能在近期釋出，為果粉帶來更便利的生活。

(科技)