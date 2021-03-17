據廈門市衛生健康委員會通報，3月13日0—24時，廈門市報告新增境外輸入新型冠狀病毒肺炎確診病例2例（菲律賓1例，台灣1例），新增境外輸入無症狀感染者2例（菲律賓1例，南非1例）。

通報稱，這名來自台灣王某，2月27日乘航班AE991抵達廈門。入境時無發熱等呼吸道症狀，機場核酸採樣後，由專用車輛轉送至定點酒店隔離醫學觀察。入境後2次核酸檢測陰性，3月12日核酸檢測結果陽性，結合流行病學史、臨床症狀、影像學表現和實驗室檢測結果，診斷其為新冠肺炎確診病例，由市定點醫院隔離診治。其同航班旅客均已落實隔離醫學觀察措施。

截至3月13日24時，廈門市累計報告境外輸入新型冠狀病毒肺炎確診病例180例（英國6例，菲律賓28例，美國34例，阿聯酋6例，愛爾蘭1例，荷蘭2例，馬來西亞16例，贊比亞2例，印度2例，俄羅斯28例，阿根廷2例，奈及利亞11例，厄瓜多爾1例，澳洲2例，新加坡6例，秘魯1例，加拿大5例，意大利3例，烏干達3例，坦尚尼亞1例，匈牙利3例，約旦6例，模里西斯1例，岡比亞3例，德國1例，格魯吉亞1例，台灣2例，柬埔寨1例，外籍2例）。

(中時 )