台灣自1990年全面禁止砍伐天然林，檜木更是珍貴的木雕工藝市場搶手貨，法務部調查局自2017年與農委會林務局簽約執行台灣檜木DNA鑑定研究及資料庫建檔，成功篩選出台灣扁柏及紅檜染色體分子基因標記各20組，調查局長呂文忠在17日舉行的成果發表會表示，台灣檜木DNA鑑定研究不但是獨步全球的技術，更成為法院判決盜筏山老鼠有罪的有力證據。

調查局指出，台灣檜木屬於森林法公告列管的貴重林木，全面禁止砍伐天然林後，更是珍貴的貨，由於林區幅員遼闊不易管理，木雕工藝市場搶手的檜木頻傳盜伐案件；法院審理這類案件的扣案物證，常因缺乏有效鑑定佐證，導致論罪證據不足或量刑過輕，無法達到嚇阻效果。

呂文忠表示，山老鼠的查緝非常困難，查緝人員很難上山做長時間巡視，必須借助科學的方法來確保證據，在人類DNA鑑定越來越精密，鑑識科學處團隊認為植物的DNA鑑定也越趨成熟，與林務局合作，對台灣特有的扁柏及紅檜逐步完成龐大的「DNA指紋建檔」，篩選出臺灣扁柏及紅檜染色體分子基因標記各20組，染色體分子標記系統可達到99.99％以上的個體鑑別水準。

呂文忠說，調查局自2017年與農委會林務局簽約合作進行資料庫建檔，等於建立檜木身分證，當珍貴的盜伐木被查獲，只需比對DNA資料庫，即可判定贓木來源，為司法辦案提供有力的科學證據，駁斥山老鼠的狡猾辯解，強化追訴與預防犯罪效能。

呂文忠強調，台灣檜木DNA鑑定研究及資料庫建檔，還將研究成果的3篇學術研究論文刊載在2個知名的國際知名植物學研究的國際期刊，分享台灣的研究成果。

(中時 )