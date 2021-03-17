立委王定宇現身國防委員會質詢，大批媒體提問。（呂昭隆攝）

國防部長邱國正說，不要問國軍能維持幾天，能撐多久，而是要問中共能打多少天；他說，中共打多少天，我們全程奉陪。

邱國正還說，就算中共現在沒有能力攻臺，但是它要是吃了秤砣鐵了心，它是有能耐打的，至於中共有沒有佔領臺灣的本事，有沒有佔領臺灣的能力，他不評論。邱國正說，中共攻臺有能力，發動戰爭有能力，但能否佔領，是另外一回事，邱國正說，一旦真遇到，國軍全力以赴。

民進黨立委王定宇上午質詢美軍印太司令戴維森的中共6年內攻臺說，邱國正做上述答詢。

王定宇一大早到國防委員會簽完到後即離席，輪到他質詢時才現身，媒體問王定宇妻子李淑吟是否有不開心，王定宇強調，面對這樣子的騷擾，沒有一個人會開心的！而且她媽媽都被媒體騷擾了，誰會開心、將心比心好不好！

王定宇仍強調「4個抱歉」，他表示，這個事情回過頭來看，縱使是一個單純的租屋事件，第一，對他太太還有家人，雖然他們都很瞭解，這種影響，覺得相當不好意思﹔第二，對於支持者與朋友的擔憂，讓他們擔心也不好意思；第三方面對顏議員和家人，一定也面對很多的酸言酸語，或者是不實的攻擊，對他們也不好意思。最後是媒體和整個社會資源砸在這邊，事實上是蠻浪費的，所以耗費這麼大的媒體資源，也覺得很不好意思。

至於「太太有去顏議員那邊收拾東西了嗎？」王定宇尷尬的說，還沒到那邊。

(中時 )