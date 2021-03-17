翁姓男子是桃園某補習班老師，可以登入補習班雲端空間瀏覽學生姓名、學校等個資，他看上某學生後，故意用假帳號加該學生好友，稱「你會想電愛嗎？」騙16歲的學生拍下「打手槍」畫面，翁男最後自首，遭檢方依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴。

檢方調查，翁姓男子因是補習班老師，可以查看學生學校、生日等個資，他用假的臉書帳號，偽裝成正妹，找1名看上的學生加入好友，並詢問「你會想電愛嗎？」等，成功誘騙1名學生上當，學生回覆「第一次，我想等碰面直接約」。翁趁機擷圖聊天畫面，還跟學生恐嚇若不從他意，就把對話拿去學校發送。

學生因為害怕，只好打手槍給翁難看，翁男還趁機錄下畫面存在電腦，不過最後翁向警方自首。桃園地檢署認為，翁男以脅迫方式，要求學生以視訊為猥褻行為，並加以側錄，妨害學生自由意思，依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴，不過翁男犯罪後自首，也請法官依法減輕其刑。

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(中時 )