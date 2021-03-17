台大註冊組主任李宏森今日說明台大繁星錄取結果。(李侑珊攝)

110學年度大學繁星推薦入學招今(17)日公告學群篩選結果。今年有68所大學、1779個學系參加招生，共提供1萬6111名招生名額，第一類至第七類學群錄取 368 所高中推薦 1萬4918 名一般生，錄取率為60.32％，台大共招收345名學生，僅經濟系出現1名缺額，其餘全都滿招。

甄選委員會表示，第一類至第七類學群為錄取率60.32％，比去年減少1.71％，外加名額則錄取173名原住民生，錄取率為93.01％ ，較去年增加3.06％。另外，第一類至第七類學群招生缺額965個，較去年1280個，減少315個。今年因各校系分發比序項目皆訂足7項，故無增額錄取情形。

甄選委員會指出，第八類學群的醫、牙學系報名人數共計790人，比去年622人，增加168人。經第一階段篩選後，通過醫學系第一階段篩選人數有335人，通過牙醫學系第一階段篩選人數則計有74人。其中，國立陽明大學牙醫系通過篩選人數不足，預計甄試人數1名。

甄選委員會也提到，第一類至第七類學群報名人數為2萬4732人，較去年2萬3559人，增加1173人，錄取人數1萬4918人，較去年增加305人，但因為報名人數增加，錄取率由去年62.03％略降至60.32％，下降1.71％。第一類至第七類學群招生缺額965個，較去年減少315個，以及後續放棄入學資格後的缺額，將回流至考試入學分發管道招生。

台大方面，台大註冊組主任李宏森表示，今年繁星台大共錄取232校、345名學生，唯一出現錄取缺額僅1名在經濟系，主要在於今年學測數學偏難，而該系門檻要求數學必須達到頂標，鑑別度增加，才會發生經濟系未滿招的現象。

李宏森也提到，今年繁星錄取結果，有3所高中過去沒有錄取過台大，今年都是考生首度上榜，分別是：雙溪高中、桃園新屋高中與苗栗三義高中。

(旺報 )