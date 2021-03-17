蘇花公路遊覽車車禍造成重大死傷，死者家屬17日在法師引領下做法事。（范揚光攝）

游姓遊覽車駕駛滿頭血大喊：先救車上乘客。（翻攝中天新聞）

宜蘭蘇花公路6死39傷重大車禍，今（17日）上午進行初步勘驗，警方發現遊覽車左後側破一個大洞，死者多集中在破洞處的左後5至7排；此外，昨游姓司機表示，經過下坡轉彎處踩不到煞車，但勘驗結果遊覽車並未出現「剎車咬死」情形。

車禍發生後，49歲的游姓駕駛在現場頂著滿臉血，要求消防救護人員先把受傷乘客和隨車小姐送醫，才肯上救護車。他告訴記者，「完全踩不到煞車」然後就撞山壁了。

游姓駕駛表示，下坡過彎道時，出隧道車速加快，他踩了煞車，卻發現沒有反應，非常緊張。旁邊的隨車小姐一直安撫他，他心裡想的只有如何讓車輛安全停下來，最後擦撞山壁，整輛車打橫在蘇花公路上。

不過，一名倖存的林姓老翁表示，他坐在第五排，連續過彎時覺得車速非常快，等到急過第3個彎時，他當時就心想「完了」，果真下1秒就失控撞上山壁。

肇事遊覽車昨被拖回宜蘭蘇澳分局，今上午進行初步勘驗。據ETtoday新聞雲報導，死者座位多集中在左側5至7排，正是車身破大洞附近位置；此外，遊覽車檔位停留在N檔（空檔），且輪胎也未發現剎車咬死情形。

此外，據了解事發前游姓駕駛開車4小時多，沒有過勞問題。至於詳細事故原因，檢警今下午將查看行車紀錄器、周遭監視器畫面，進一步勘驗釐清。

(中時新聞網)