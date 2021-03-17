【旅遊經 洪書瑱報導】

4月連假即將到來，今（2021）年兒童節及民族掃墓節自4/2～4/5，一連四天連假，許多飯店業者紛紛推出優惠，來吸引消費者青睞，其中包括：國泰飯店觀光事業，集合旗下和逸、慕軒飯店聯手推出「3連假計劃」住房優惠，即日起至4月30日止，續住飯店只要千元，雙人入住「和逸飯店·台北民生館、忠孝館」第一晚1,600元起，安排四天三夜小旅行每晚1,200元起；「慕軒飯店」第一晚1,900元起，連續住三晚每晚1,300元起，民眾可以藉由優惠，盡情享受慢活度假時光。此外，連住三晚的旅客可享延遲退房至下午2點，免費加入AMAZZING CLUB會員再享自助式早餐買一送一優惠，另一個好康是週末、國定假日入住不加價！

和逸飯店．台北民生館

和逸飯店．台北民生館3連假計劃住房專案每晚最低1200元起

和逸飯店．台北民生館免費加入飯店AMAZZING CLUB會員再享自助式早餐買一送一

「和逸飯店．台北民生館、忠孝館」兩館自開幕以來在各大訂房平台皆獲消費高評價認可，位於台北市捷運沿線的行天宮站、善導寺站交通位置，讓旅客規劃行程完全不費力，現在連續住三晚每晚＄1,200元起，飯店會員再享早餐買一送一，每位平日450元+10%、假日550元+10%。

慕軒飯店即日起至4月30日止推3連假計劃專案每晚最低1300元起

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「慕軒飯店」坐落在台北市中心黃金區位，以其低調的豪華和優雅而聞名，倚著敦南欒樹林蔭大道，可輕易感受都市叢林間難得的清閒暢快。凡預訂「3連假計劃」住房專案，以前所未見的優惠價格入住「台北米其林指南推薦飯店」，四天三夜的雙人旅行，每人住宿費僅1,950元起，自助式早餐限時加購價買一送一，每位平日680元+10%、假日780元+10%。放慢日常的步調，登上象山一覽台北都會繁華風景、或者步行到大安森林公園享受微風徐徐的春日野餐，恣意安排自己的放鬆小旅行，消費者可以用另一種心情來感受步伐快速的都市生活！

圖片：國泰飯店觀光事業提供

(中時新聞網)