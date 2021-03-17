「姐姐」謝金燕唱紅《練舞功》、《嗶嗶嗶》、《姐姐》等歌曲，她把台語歌加入電音元素，讓謝金燕穩坐歌壇「電音天后」寶座，而46歲謝金燕同時也是著名的美魔女代表，她稍早就曬出自拍照，讓腹肌、長腿曲線全曝光。

46歲的謝金燕保養有術，擁一張凍齡臉蛋和前凸後翹的不科學身材，是著名的美魔女代表，謝金燕不吝嗇在網上分享生活日常，儘管她上一回分享已經是2月底，而這回謝金燕相隔近一個月後，她則難得曬出自拍秀身材，以短版上衣、牛仔熱褲入鏡的謝金燕，結實腹肌、一雙細長鉛筆腿全都露，好身材超養眼。

謝金燕曬自拍，結實腹肌、一雙長腿全曝光。（圖／取材自JeannieHsieh謝金燕___bbb臉書）

謝金燕身材超不科學，絕佳狀態完勝一票少女，同時，謝金燕也正能量寫下：「用力的把今天過好」，網友看了紛紛驚呼：「姐姐超強 身材保養得真好」、「洗衣板腹肌又出現了」、「這身材太厲害了 根本像26而已」、「這腿好要命」、「美美的，怎麼保養都一直年輕……羨慕」。

謝金燕自一月在台北小巨蛋舉辦「謝金燕2021 TURN口罩世界巡迴演唱會」後，她就專心休息、充電，而謝金燕也將把開春首場演出獻給下個月在雲林舉辦的110年全中運，至於外界都好奇謝金燕移師高雄開唱的可能性，對此，經紀人則表示，目前地點、檔期都正在協調中，也讓粉絲都很期待謝金燕早日宣布開演唱會的好消息。

(中時新聞網)