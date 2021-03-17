藝人孫鵬、狄鶯獨子孫安佐被控非法製造手槍未遂罪，士林地院17日開庭審理，孫鵬全程陪伴。辯護人向法院聲請專家鑑定，針對檢察官引用美國法典第922條認孫安佐行為違法，辯護人認為該法典所指未遂部分，前提商業銷售，但孫安佐為剛滿18歲的小留學生根本無力銷售，在台不應該被處罰，聲請專家學者提供意見，提供法官作為參考。

辯護人表示，專家鑑定人必須對英美法有所研究，在台人選不多，經法院詢問3名學者，均尚未回覆。辯護人強調，美國法典是處罰有特別目的的犯罪，像是商業行為，孫安佐並非922條所指的未遂犯。

另外，孫安佐限制出境期限5月即將期滿，去年9月，辯護人聲請解除境管遭駁，孫曾稱「想出國散心」，此次法官詢問孫安佐意見，他請律師回答。辯護人稱，孫安佐目前在國內讀大學，加上新冠肺炎期間，雖無出國打算，但境管屬限制人身自由，請法院審酌，孫每次到庭，已無逃亡之虞，予以解除境管。

開庭結束，孫安佐律師幫忙回應媒體問題，並稱「今天不受訪」，隨即搭乘友人轎車離開，而孫鵬隔了5分鐘才離開。

(中時 )