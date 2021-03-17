全球已經有21個國家宣布暫緩施打AZ疫苗，挪威、德國等各國陸續傳出因接種後出現血栓事件。台大公衛學院學者表示，血栓原本就會發生在施打疫苗後，屬於身體調控機轉，歐盟地區截至3月1日為止，共發生30例，發生率為百萬分之6，若以國內共有32萬名醫護推算，全數接種後，只會出現一名嚴重過敏反應，屬於罕見事件，且密切處理後可達到治癒。

新冠肺炎疫情持續延燒，截至今天為止，已造成超過1億1千900萬人染疫，逾265萬人死亡，台大公衛學院教授陳秀熙帶領團隊，今天持續在線上直播說明國際疫情，針對近期國際疫苗接種引發的副作用進行科學報告，今天說明會也邀請台大校友許辰陽醫師進行說明。

由於疫苗被視為解封的解藥，但陳秀熙指出，十月開始，全球解封指數慢慢往上升，代表目前還是不能解封，幾乎歐洲、北美洲、南美都都還是在一以上，疫情流行增加速度很快，包含變種病毒或公衛措施鬆懈都是造成疫情持續升溫的可能因素。

雖然有疫苗，而國際接種數排在前五名還是以色列、阿拉伯聯合大公國、英國、智利、美國，但除了美國之外，疫情不如想像中受到控制，疫苗接種率高，但疫情沒有往下，尤其這兩週疫情都上升，初步觀察，各國都還未達到解封條件。

對於美國拜登表示，成年人5月1日前都可以接種疫苗，7月4日前國慶日有望解封，但台大公衛博士任小萱表示指出，從疫苗供給速度、接種遲疑、疫苗副作用、變種病毒、以及公衛防疫措施等都是變數。

任小萱表示，美國雖然疫苗充足，但人口眾多，且每個地區接種速度差異大，解封還不能過早樂觀。

台大校友許辰陽則針對近日疫苗稀有不良反應事件指出，將接種新冠肺炎與當今已經大規模接種的流感疫苗來做比較。他表示，目前mRNA（例如輝瑞、莫德納）及載體疫苗（例如AZ）接種後發生嚴重不良反應比例約為0.9％，與目前台灣已經大規模施打的3款流感疫苗發生的嚴重不良反應比例很接近。

近一步根據美國疾病管制中心統計，施打輝瑞、莫德納疫苗發生嚴重疫苗過敏反應(Anaphylaxis)為每百萬3.7例，與2015年奧地利疾病管制中心所統計3價流感嚴重疫苗過敏性休克的每百萬5.4例相比，都不算高。

許辰陽指出，以國內32萬6691的台灣醫護人員乘以每百萬分之3.7例來推算，約只有1位左右會產生嚴重疫苗過敏性休克反應，且經由密切接觸評估處理，很大機會可以達到治癒。

而國際上丹麥、挪威、冰島等21國因為懷疑施打AZ疫苗出現血栓而暫停施打，根據歐洲藥品管理局截至3月10日500萬接種AZ疫苗的歐盟國家公民中統計，3月10日前，約30人出現血栓現象，也就是每百萬人6例。

陳秀熙表示，以國際目前發生血栓或嚴重過敏反應的比率來看，都還是稀有事件，目前仍無證據血栓與接種疫苗有關，且臨床中通常以自主回報監測不良反應，對於因果關係往往難以釐清，不應把稀有事件放大成好像每天都會發生的事情。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，施打疫苗就會可能會有嚴重過敏反應，目前作法是施打時都落實三十分鐘休息觀察。而歐洲部分是百萬分之六，但有的是更高，這是參考，我們每一個案都會觀察，以確保發生的時候，不會有什麼後遺症，這是最重要的。

(中時 )