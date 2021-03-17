國民黨立委鄭正鈐表示，3月3日11.7萬劑AZ疫苗「突然抵台」時，總統府說「願意配合相關安排以及指揮中心專業評估，不會因為身份而有特殊待遇」。隔幾天陳時中則說「不排除總統帶頭接種」，再隔兩天，疫情指揮中心又說「沒辦法幫她做決定」。至於蔡英文本人的態度則是「笑而不答」。他呼籲，「蔡英文你先打，民眾才OK。」

鄭正鈐說，雖然衛福部長陳時中不斷強調疫苗是安全的，但目前醫護人員施打意願僅有33％。若要破除民眾對疫苗的疑慮，身為國家元首的蔡英文應率先施打，捨我其誰。

鄭正鈐表示，國內第一線的醫護人員施打意願僅有三成多，表示多數人對施打疫苗還在遲疑，如果蔡英文只以場面話或「笑而不答」來塘塞，民眾又怎會對疫苗有信心？

鄭正鈐指出，台灣目前採購1981萬劑的疫苗中，AZ疫苗就佔了1000萬劑，既然陳時中不斷強調疫苗是安全的，蔡英文就應表態率先施打AZ疫苗，安定民心。否則超過半數AZ疫苗採購量，若民眾拖延或拒絕接種，將嚴重阻礙國家對疫情的掌控以及邊境解封。

鄭正鈐認為，況且2009年H1N1新流感疫情，當時綠媒無限上綱國產疫苗的不良反應，但馬英九為建立國人信心，即便不是排在優先順位內，也率先接種國產疫苗。馬英九可以做到，蔡英文做不到嗎？而且許多國家領導人，都公開示範率先施打疫苗，南韓總統文在寅與夫人也將於23日接種AZ疫苗，期盼平息民眾對疫苗安全性的疑慮。難道蔡英文不願意成為國人的表率嗎？

(中時 )