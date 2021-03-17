29歲大陸女星鄭爽本來形象良好，連續3年登上富比士名人榜，卻被踢爆在美國代孕棄養，人設一夕之間毀滅，不但被廣電總局點名封殺，旗下的公司股權也被凍結，等同抄家。

根據陸媒綜合報導，大陸廣播電視總局起草一份法規，徵求意見稿中的內容提到：「廣播電視節目主創人員因違反相關法律、法規而造成不良社會影響的，大陸廣播電視主管部門可以對有關節目的播放予以必要的限制。」言下之意就是有過劣跡人員紀錄者，都會被限制不准參與幕後的工作，等於鄭爽未來恐怕沒辦法轉往幕後發展，慘遭大陸封殺得相當徹底。

除此之外，鄭爽開的公司也遭到波及，根據陸媒綜合報導，上海松江區人民法院在3月15日凍結鄭爽的獨資公司「上海噶咕娛樂公司」的股權，股權金額約人民幣100萬元（約新台幣430萬）凍結長達3年，期間完全禁止營業，也就是說鄭爽至少有3年無法靠這間公司賺錢，面臨抄家的命運。

鄭爽2019年與張恒愛得濃烈，無奈交往1年多就分手，兩人合開的公司秒喊停，張恒於今年1月抖出和鄭爽在美國找代理孕母生下兩個小孩的實情，未料分手後鄭爽對孩子棄養不理，留張恒在當地收拾殘局，事情爆出後，傳出鄭爽透過視訊向小孩痛哭道歉，但未獲得證實；這對昔日鴛鴦現在準備打官司，爭奪孩子們的撫養權，陸媒最新報導指出，當初代孕等相關費用約1.3億新台幣，幾乎都由鄭爽一人出錢，屬於「主要貢獻者」，因此法官判決時，鄭爽的贏面較大。

鄭爽、張恒3月底將在美國開庭打官司。（圖／達志影像）

(中時新聞網)