氣質女星侯佩岑日前帶著老公黃伯俊及媽媽林月雲，上大陸實境秀《婆婆與媽媽2》，林月雲在節目上重提不倫往事，說到數次哽咽，甚至還跟侯佩岑相擁而泣，不但引發罵聲，還被瘋傳是因酬勞數千萬，才答應上節目講這種事，也爆出林月雲母女與邱嘉雄子女有過正面衝突，不只呼巴掌事件，爆二公子邱耀正也曾嗆侯佩岑。

林月雲在節目上聊往日情，聊到母女抱著哭，她更為感情事下註解「萬般皆是命，半點不由人」，但實際上她先後搶了閨蜜郭美純、蔡貴照的老公，前者是侯佩岑已故生父的正宮，後者是牽著侯佩岑出嫁的「PaPa」贊泰老董邱嘉雄的老婆，林月雲兩度介入他人婚姻，被酸是「習慣性小三」。

而明知在節目上說出不倫往事很可能引發爭議，但侯佩岑母女仍是接下這檔工作，一度盛傳是因酬勞豐碩，高達6500萬，但侯佩岑經紀公司駁斥「內容與事實有出入，金額過於誇大不實，被過度渲染」，名嘴許聖梅則推測不只單位酬勞，可能侯佩岑在對岸發展，有些大陸方面的壓力。

但無論如何，公開談論不倫情史，對正宮及其子女都是傷口上撒鹽，據《自由時報》報導，其實蔡貴照與邱嘉雄所生4名子女，對林月雲介入他們的家庭，懷怨已久，2011年邱家二公子邱耀正出席投資的餐廳開幕活動，當年侯佩岑將嫁黃伯俊，他被問到此事，當場不開心反問為何要去參加婚禮？更嗆：「她又不是我們家的」，間接展現出自己的立場。

(中時新聞網)