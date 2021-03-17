在英國的工會組織贏得重大勝利後，美國乘車共享平台優步公司（Uber Technologies Inc）宣布，將給予英國逾7萬名司機「工作者權益」，這表示這些英國司機在載客時將獲得最低薪資。這是優步上個月在英國最高法院輸掉這個顛覆性的訴訟案之後，同意給予工作者權益之協議的一部分。

優步此前贏得一些訴訟，拒絕了歐洲與美國勞團對於提高司機薪酬的要求。

此案由兩名前優步司機所發動，英國就業法庭在2016年裁定他們應享有帶薪假期等待遇，優步表示不服，並一路上訴到英國最高法院，該法院仍於今年2月做出不利於優步的裁決，而這項決議可能撼動英國多達550萬人「零工經濟」。

根據優步達成的協議，優步將把其叫車平台在英國的司機歸類為「工作者」（worker），其享有的權益少於被歸類為「僱員」（employee）者。所謂的「僱員」還享有帶薪病假與育嬰假。

優步周二表示，英國司機將獲得一些額外的福利，包括帶薪假期、納入退休金機制，以及在收到叫車單後，將獲得不低於最低薪資的薪酬。根據英國的法令，25歲以上勞工的最低薪資為每小時8.72英鎊（相當於12.07美元）。但司機在等待載客時，不會獲得最低薪資。根據美國的數個研究，這段被稱為「漫遊」或「空車」的時間，可能佔掉司機在打開應用程式後所有工作時間的三分之一。

(時報資訊)