《商情》原料飆漲 亞洲丙酮周漲近13％ 12:162021/03/17 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因上游丙烯原料飆漲，推助亞洲丙酮報價周漲近13%；據了解，上游丙烯成本飆逾6年高價，來到每噸1160美元，且美國丙酮價格在月初時創紀錄的高點，在良好的需求和上游市場的緊縮提振下，本周亞洲丙酮報價大漲，其中東南亞CFR單周大漲200美元，站上每噸1350美元，單周漲幅近13%，為連續第六周上漲。 市場人士表示，因供給緊張，支撐上游丙烯價格的堅挺，亦加重丙酮的成本壓力，推估後市仍持續看漲。(商品行情網) 《國際金融》福斯喊衝 歐股收漲0.9％ DRAM搶手 下季合約價再漲15％ (時報資訊) #丙酮 #亞洲 #上游 #原料飆漲 #周漲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》運價推升 BDI指數續漲1.7％ 09:432021/03/17 財經 美半導體納基建 帶旺晶片股 04:102021/03/17 全球財經 《商情》收割延遲 大豆期價收高 09:432021/03/17 財經 《美股掃瞄》美股消息面：經濟數據差 美元黃金漲 09:092021/03/17 財經 慧榮總經理苟嘉章：記憶體Q2續漲 成熟製程缺產能 04:102021/03/17 產業．科技 《電子零件》2月獲利優預期 南電重返300關 11:082021/03/17 財經 台積電除息 股價開盤漲1元 10:012021/03/17 財經 《半導體》台積變臉貼息 成台股上攻絆腳石 10:002021/03/17 財經 中鋼2月獲利 年增近四倍 04:102021/03/17 財經要聞 《盤中解析》台積除息失利 鴻家軍護衛穩盤 11:082021/03/17 財經 《美股掃瞄》FED談話前 那指獨漲、道瓊標普雙黑 08:362021/03/17 財經 財經熱門新聞 散戶注意 明天2大事嚇到台股？他偷洩口風 - 財經 晶片沒了手機陣亡 華為5G專利收費補漏洞 價格讓對手超尷尬 - 財經 台灣為什麼做不出特斯拉？ 他爆馬斯克親口這樣說 - 財經 不挺台積電？20歲年輕人買爆這10檔 網驚：像50歲才會買 - 財經 壽險去年海賺2千億 僅一家申請發現金股利 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。