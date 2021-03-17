因上游丙烯原料飆漲，推助亞洲丙酮報價周漲近13%；據了解，上游丙烯成本飆逾6年高價，來到每噸1160美元，且美國丙酮價格在月初時創紀錄的高點，在良好的需求和上游市場的緊縮提振下，本周亞洲丙酮報價大漲，其中東南亞CFR單周大漲200美元，站上每噸1350美元，單周漲幅近13%，為連續第六周上漲。

市場人士表示，因供給緊張，支撐上游丙烯價格的堅挺，亦加重丙酮的成本壓力，推估後市仍持續看漲。(商品行情網)

(時報資訊)