迎戰5G，電信業也積極招募人才，台灣大(3045)總經理、AppWorks董事長暨合夥人林之晨，17日在台灣大學捐贈成立「台大林之晨東南亞助學金」，林之晨今受訪時表示，東南亞發展在亞洲很重要，去年也朝聘東南亞的國際人才，相信很多優秀人才都在東南亞，台灣大在招募人才數量是無上限的。

林之晨表示，推動台灣融入大東南亞經濟圈有兩大考量，第一是著眼於台灣即將進入「超高齡社會」，65歲以上人口佔總人口比率達20%，其次是東南亞數位經濟發展紅利，機會稍縱即逝。根據國發會預估，台灣將在2025年進入「超高齡社會」，任何鼓勵生育的政策已緩不濟急。台灣迫切需要更積極的移民策略，吸引東南亞優秀年輕人來台是最好的選擇。

林之晨指出，因為東南亞不僅人口多且年輕，更是未來半個世紀，台灣在區域上最需要的國際伙伴，此外，台灣優秀且相對平價的高等教育體系，有非常好的條件吸引優秀的東南亞學子來台就讀，畢業後若能留在台灣創業或就業，將可有效改善台灣老化的人口結構；即使畢業後回國，這些年輕人也將扮演東南亞各國與台灣在商業、社會或文化交流的重要橋樑。

根據Google與Temasek淡馬錫控股的預估，2025年東南亞數位經濟規模，將高達3000億美元，而這塊市場上網人口，直到2019年才正式突破五成，代表未來仍有極大成長空間。在這樣擁有高速成長潛力的大市場中，數位產業至今已陸續誕生了Grab、Gojek、Lazada、Tokopedia、Bukalapak、Traveloka、OVO、VNG、VNPay等約10家新創獨角獸，相較於台灣東邊的美國、北邊的日本與韓國、西邊的大陸皆已各自發展出完整成熟的數位生態系，搭上東南亞市場的數位浪潮，將是台灣晉升數位強國的最後一張入場券，而與優秀的東南亞年輕人才建立深度的交流與連結，將有助於確實將此入場券緊握在手。

(時報資訊)