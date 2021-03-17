《商情》黃金亞洲電子盤走揚 12:162021/03/17 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因市場預期聯準會(Fed)將繼續維持先前不升息的立場，促使金價走揚，不過在會議結果公布前，買盤多呈現觀望狀態，故限制其漲幅；截至台北時間下午12點05分止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 4月黃金上漲3.3美元，報每盎司1734.2美元。 5月白銀上漲0.033美元，報每盎司25.97美元。 4月白金下跌6.3美元，報每盎司1212.8美元。 6月鈀金下跌14.9美元，報每盎司2477美元。(商品行情網) 《電子零件》2月獲利優預期 南電重返300關 中小型股蹦蹦跳 投信順風作帳 (時報資訊) #報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 #走揚 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》中經濟數據激增 亞洲天膠反彈上漲 09:432021/03/17 財經 黃阿瑪X高雄渡輪聯名 高雄港灣萌出巡 07:002021/03/17 生活 《商情》觀望氣氛濃 紐約期金溫和上揚 09:432021/03/17 財經 《盤中解析》台積除息失利 鴻家軍護衛穩盤 11:082021/03/17 財經 福斯電動車拚年銷百萬輛 04:102021/03/17 全球財經 中鴻4月盤價 挑戰連十漲 04:102021/03/17 財經要聞 野生歐陽娜娜迪士尼被攝 無P生圖驚見凸肚、粗腿網卻怒了 11:352021/03/17 娛樂 《美股掃瞄》美股消息面：經濟數據差 美元黃金漲 09:092021/03/17 財經 《半導體》高殖利率＋成長看俏 南茂攻逾5年半高價 10:342021/03/17 財經 《晨間解盤》電子權值穩 台股有活力(倫元投顧提供) 07:442021/03/17 財經 基本面佳 陸高收債續看俏 04:102021/03/17 投資理財 財經熱門新聞 散戶注意 明天2大事嚇到台股？他偷洩口風 - 財經 晶片沒了手機陣亡 華為5G專利收費補漏洞 價格讓對手超尷尬 - 財經 台灣為什麼做不出特斯拉？ 他爆馬斯克親口這樣說 - 財經 不挺台積電？20歲年輕人買爆這10檔 網驚：像50歲才會買 - 財經 壽險去年海賺2千億 僅一家申請發現金股利 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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