因市場預期聯準會(Fed)將繼續維持先前不升息的立場，促使金價走揚，不過在會議結果公布前，買盤多呈現觀望狀態，故限制其漲幅；截至台北時間下午12點05分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

4月黃金上漲3.3美元，報每盎司1734.2美元。

5月白銀上漲0.033美元，報每盎司25.97美元。

4月白金下跌6.3美元，報每盎司1212.8美元。

6月鈀金下跌14.9美元，報每盎司2477美元。(商品行情網)

(時報資訊)