因全球最大鈀金生產商Norilsk Nickel位於西伯利亞的礦脈出現問題，故在16日下修2021年鈀金生產預估值，加上數據顯示，鈀金庫存來到近18年低點，令市場擔心供應吃緊，進而拉抬周二(3/16)紐約商品期交所(NYMEX)鈀金期貨跳漲近5%，報每盎司2491.9美元。(商品行情網)

(時報資訊)