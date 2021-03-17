《商情》憂供應吃緊 鈀金跳漲近5％ 12:162021/03/17 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因全球最大鈀金生產商Norilsk Nickel位於西伯利亞的礦脈出現問題，故在16日下修2021年鈀金生產預估值，加上數據顯示，鈀金庫存來到近18年低點，令市場擔心供應吃緊，進而拉抬周二(3/16)紐約商品期交所(NYMEX)鈀金期貨跳漲近5%，報每盎司2491.9美元。(商品行情網) 《國際金融》福斯喊衝 歐股收漲0.9％ DRAM搶手 下季合約價再漲15％ (時報資訊) #鈀金 #供應 #跳漲 #全球最大 #生產商 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》原料飆漲 亞洲丙酮周漲近13％ 12:162021/03/17 財經 《科技》供需顯著改善 NAND Flash價Q2轉漲3~8％ 14:322021/03/17 財經 《通信網路》仲琦擬配息1元 殖利率約4.18％ 08:362021/03/17 財經 《商情》收割延遲 大豆期價收高 09:432021/03/17 財經 《汽車股》周轉失靈 英瑞-KY摔跌停 11:082021/03/17 財經 美半導體納基建 帶旺晶片股 04:102021/03/17 全球財經 台積電除息 股價開盤漲1元 10:012021/03/17 財經 慧榮總經理苟嘉章：記憶體Q2續漲 成熟製程缺產能 04:102021/03/17 產業．科技 《美股掃瞄》FED談話前 那指獨漲、道瓊標普雙黑 08:362021/03/17 財經 外資按讚 聯詠、頎邦旺 04:102021/03/17 證券．權證 總部大風吹4／辜家二少辜仲瑩求完美 中壽、開發金Q3進駐「新樓王」 09:152021/03/17 財經 財經熱門新聞 散戶注意 明天2大事嚇到台股？他偷洩口風 - 財經 1分鐘讀財經》扯！壽險去年狂賺近2千億 僅一家發股息 - 財經 不挺台積電？20歲年輕人買爆這10檔 網驚：像50歲才會買 - 財經 晶片沒了手機陣亡 華為5G專利收費補漏洞 價格讓對手超尷尬 - 財經 壽險去年海賺2千億 僅一家申請發現金股利 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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