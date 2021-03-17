第一季車市續旺，和泰車(2207)前2個月合併營收年增16.29%，目前到3月台灣的進口車配額都無虞，加上國產熱銷車款在手訂單續旺，帶動和泰車本季銷售維持高檔，有利第一季營收創同期新高，不排除挑戰單季新高。

和泰車今年1~2月合併營收432.4億元，年增16.29%，持續成長趨勢。展望第一季，公司表示從日本原廠進口車輛未受車用晶片缺貨影響，目前來看，到3月台灣的進口車配額都無虞，和泰車也每週與原廠聯繫，確保後續車輛供應。同時，和泰車目前國產熱銷車款在手訂單也保持高檔水準。

和泰車對第一季銷量目標為3.9萬輛，年增逾9%。法人推估，和泰車第一季營收可望改寫同期新高，力拚挑戰歷史新高紀錄。

和泰車2020年營收2287.27億元，年增8.72%，創新高。和泰車代理的TOYOTA及LEXUS品牌去年全年銷量達14.62萬輛，帶動2020年營收續創新高；展望2021年，公司代理的TOYOTA及LEXUS品牌銷售目標再創新高。

和泰車去年前三季獲利創下同期新高，EPS達18.91元；和泰車去年第四季銷售續旺，法人估單季獲利不亞於第三季，全年每股淨利有機會挑戰25元新高。

(時報資訊)