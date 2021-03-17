高雄地政局17日標售土地，整體脫標率達77.78％，其中，遠雄集團以8億元標得楠梓高雄大學生活圈1861.05坪建地，每坪43.02萬元，溢價達53.11％，在地的皇苑建設，也以每坪59.10萬元、總價約6.58億元，標得高雄捷運紅線岡山站生活圈的1115.05坪建地，皇苑董事長郭敏能表示，這是皇苑首度進軍岡山，並首度跳脫豪宅的興建慣性，「要蓋年輕人住得起的房子」。

富住通商用不動產研展部主任許值瑋表示，高雄地政局17日標售土地，9個標的，共有7筆脫標，整體脫標率約77.78％。

他說，此次標得土地溢價率最高的是楠梓高雄大學生活圈1861.50坪建地，由遠雄建設擊退11位競爭對手，以每坪得標每坪43.02萬元，總價約8億元，溢價高達53.11％。

溢價率次高的標的，則是位於高雄捷運紅線岡山站生活圈的1115.05坪建地，由皇苑建設擊退其它6位競爭對手，以每坪每坪59.10萬元、總價約6.58億元得標。

另外，台灣金聯資產管理公司也以每坪39.39萬元，標得鳳山區199.44坪土地，總價約7655萬元，居興建設則以每坪37.54萬元，總價9188萬元，標得高雄大學生活圈244.78坪土地。

皇苑建設董事長郭敏能指出，皇苑一直在美術館蓋豪宅，因為土地太貴，導致房價愈來愈高，他發現，年輕人買不起皇苑的房子，因此，2年前許下願望，要蓋年輕人住得起的房子，因此，才標下岡山土地，這是他對社會的一點貢獻。

(工商 )