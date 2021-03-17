滬深兩市17日半日漲跌互現。上證指數17日早盤最多跌36點，跌幅為1.06％，低見3,410點，隨後止跌反彈，一度上漲7點，漲幅為0.21％，高見3,454點，但半日收報3,435點，下跌10點，跌幅為0.31％，成交額為人民幣（下同）1,950.97億元。

香港信報報導，深成指17日開盤後曾跌152點，跌幅為1.12％，低見13,490點，隨後止跌反彈，最多上漲199點，漲幅為1.47％，高見13,842點，半日收報13,748點，上漲105點，漲幅為0.77％，成交額為2,611.86億元。

滬深300指數17日半日收報5,083點，上漲4點，漲幅為0.08％。創業板指數半日收報2,696點，上漲24點，漲幅為0.91％。

各類股方面，電力股跌逾2％，水泥、煤炭、金融股跌逾1％。鋼鐵、石油股偏軟。房地產股則上漲逾1％。化工、有色金屬股持穩。

(工商 )