台灣鬧水荒，中科園區逾百家廠商早已進入節水大作戰，紛紛備妥水車因應！勤美（1532）集團旗下璞真建設的台中「勤美之森」豪宅案工地，透過自動化監測系統，不僅能精準控制地下水位，原本預計排放掉的大量地下水資源，日前主動聯絡台積電（2330），願直接提供此一供水資訊；而台積電也給予正面回應，將納入備援取水評估。

勤美集團表示，大台中地區屬於卵礫石地質，與台灣各處相異，其粒徑大、透水性佳的特性，導致進行地下擋土工程時，需特別利用抽水，將地下水水位降至開挖面以下，以維持施工安全。在遇到枯水期而無水可用時，如此不得不的持續抽水，更顯得水資源如此浪費的可惜。

據悉，市府雖要求營建工地提供排放掉的地下水資源，作為民生或緊急用水，但是排放掉的跟使用的不成比例。因此，勤美集團旗下璞真建設的台中「勤美之森」豪宅在建案，透過自動化監測設備、IoT（物聯網）、大數據分析及抽水機控制系統的建置，精準控制地下水位，有效避免水資源超抽浪費，更兼顧施作人員安全與經濟效益。

「勤美之森」工地完整抽水過程（由抽水開始至抽水井封閉），預計約可節省868萬噸水資源、504萬度電。

不僅透過技術減少排放，璞真建設也將腦筋動到排放掉的水資源。需水量較大的科技廠熟知如何透過科技重覆使用水資源，但是水資源的供給來源多來自官方提供。因此，日前工地主動與台積電連絡，直接提供此一供給資訊；而台積電也給予正面的回應，納入取水的評估。

若此一備援取水模式成功，各工地施工所需排放的豐沛地下水資源，將可供給科技廠生產使用，水資源將可獲得妥善使用。

勤美集團建議，日後科學園區管理局可與市府保持連絡交換取水點清單，由管理局主動提供取水點給科技廠，如此一來，科技廠的供水來源將大幅增加，而因施工所需而排放掉的水資源將可獲得有效的使用，遇到枯水期時對於民生用水的排擠將減少，創造多贏局面。

不過，由於排放水的工地是變動的，無法以固定管線供水，科技廠若欲利用工地抽出排放之地下水，僅能以水車方式進行。

勤美集團強調，由於多數建案位於市區，除了工地對於取水點大型水車停放的規劃外，水車出入市區造成交通量增加的管理，得仰賴市府出面協助才能有效解決，促成水資源有效利用的美事。

(工商 )