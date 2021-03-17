資訊服務廠商叡揚資訊（6752）公告2020年財務報表，全年稅後純益達1.21億元，年增37.55％、每股盈餘4.88元，營收則首次突破10億元，達到10.91億元，年增12.75％，營收獲利雙雙寫下歷史新高表現。叡揚董事長張培鏞表示，目前公司由訂閱制帶來的穩定營收占整體營收比重已超過五成，有望維持毛利表現穩定，且持續開拓新產品與客群，包括AI技術、對話機器人等，並從原本的金融、政府客戶群切入製造業，接單狀況穩定。法人預估，叡揚資訊全年營運審慎樂觀，營收獲利有望突破去年的雙位數成長表現。

叡揚資訊2020年上櫃，為資訊服務類股新兵，去年營運表現亮眼，營收獲利雙雙創下新高。董事會也決議每股盈餘配發2.2元現金股利及0.6元股票股利。

張培鏞表示，以去年來看，來自政府部門的營收占約29％、金融業佔38％、製造服務與醫療則占約16％。展望2021年，叡揚站在AI、資訊安全、數位轉型三大浪潮上，客戶訂單穩定成長，且來自訂閱制產生的營收比重從2019年的49％提高至52％，有助於公司毛利表現維持穩健。

以叡揚目前旗下各大產品線的毛利來看，以雲端服務毛利最高、企業e化軟體次之。目前叡揚資訊客戶包含製造業、政府及國營事業單位、金融業、食品業、流通業等。此外，叡揚資訊也以此為基底，開發出合規管理系統，發展醫院評鑑系統，目前已推廣至全臺75％的醫學中心，此外也開發出醫院指標管理系統，訂單營運動能強勁。

張培鏞表示，長久以來公司每年投入超過10％的營收做為研發經費，發展出如對話機器人（Chatbot）、AI等關鍵技術，結合原有企業e化應用解決方案，開發出公文系統智慧分文、紡織業智慧染整等功能，提供企業更完整及多元之解決方案，為客戶節省成本並提高工作效率。

展望叡揚2021年營運，張培鏞表示，將配合政府推廣數位轉型發展政策，將繼續深化產品技術與市場開發，擴大營運經濟規模，讓營收與獲利持續穩健成長。

(工商 )