以色列一項新研究結果顯示，接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗的懷孕婦女，可把保護力轉移給胎兒。

路透社報導，這項於今年2月執行的研究，針對20名於第3孕期（懷孕後期）接種了美國輝瑞大藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNTech完整兩劑疫苗的女性進行採檢，發現所有人身上都有抗體，她們的胎兒也透過胎盤獲得抗體。

研究指出：「我們的發現凸顯孕婦接種疫苗，或許可提供母體和新生兒對新型冠狀病毒SARS-CoV-2的保護力。」

這項由耶路撒冷的哈達薩醫學中心（Hadassah Medical Center）研究員獲致的研究結果，本月上傳至醫學網站medRxiv，以色列媒體今天摘要報導。medRxiv 是收錄尚未發表、且未經同儕審查的研究手稿的網路平台。

報告作者提到，這項研究規模很小，還需要進一步探討，才能判斷在不同孕期接種疫苗的效果，以及現有不同疫苗的安全性及效力。

「耶路撒冷郵報」（Jerusalem Post）引述研究員之一沃爾夫（Dana Wolf）的說法表示，研究團隊將開始檢視疫苗產生的抗體能在新生兒體內維持多久。

輝瑞和BioNTech上月表示，已針對4000名志願者展開國際性研究，以評估自家疫苗在健康孕婦身上的安全性和效力，另也將評估孕婦接種後是否會把保護性抗體轉移給胎兒。

另一項上週公布的美國研究也發現，使用傳訊核醣核酸（mRNA）技術製造的疫苗在孕婦身上誘發的抗體，會透過胎盤或母乳傳給胎兒。這項研究也在等待同儕審查。輝瑞/BNT疫苗和美國莫德納（Moderna）疫苗都採用mRNA技術。（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）1100317

(中央社)