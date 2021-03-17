新北市中和區興南路2段公寓2017年遭房客縱火，導致4、5層樓房客逃生不及，9名房客葬生火場；由於該公寓為頂樓加蓋的違章建築，擅自打通內部套房，導致房客逃生不易，連姓女房東事後被依過失致死罪嫌起訴，新北地院今日依過失致死罪，判處連女有期徒刑2年，全案可上訴。

判決書指，連女2015年間以親人名義購入興南路2段2棟公寓，並將2棟公寓擅自打通各隔14間套房，內部共出租41間套房，緬甸華僑李國輝2017年11月間持打火機在3樓至4樓的樓梯間放火，導致火勢迅速往上面樓層竄燒，住在4樓、5樓的7位印尼籍和台籍租客不幸葬身火窟。

法院依據新北市建築師公會鑑定案件初勘紀錄、倖存者證詞等證據，認為連女購買公寓時，內部設計雖已有密集隔間、頂樓違章建築存在，但她未做任何安全改善，就將套房出租給他人使用，客觀上已違反建築法、民法第429條第1項「提供合於安全之住居設備、環境之注意義務」。

雖然7人死亡與李國輝縱火行為有直接因果關係，但住居設備、環境是否安全對逃生仍有高度影響，連女未提供安全住居設備，與租客死亡有相當因果關係。甄姓倖存租客指出，除了7位葬生火場租客外，另有安姓、歐姓房客來不及逃生死亡，而2人始終未曾脫離火災現場，雖與連女過失行為無關，但仍具相當因果關係。

法官認為，連女除了有投資房屋計畫合建外，也有經營金紙店，為具有社會經驗的成年人，可隨時改善房屋不安全的狀況或暫停出租，因此也可預見火災發生後的結果。審視連女生活狀況、未與告訴人和解或賠償等情勢後，依過失致死罪判處連女有期徒刑2年。

(中時 )