大陸今年1月起對入境者進行肛篩，而成都8月要辦理世界大學運動會，台灣選手前往參賽會面臨肛篩，造成恐慌。立委今天要求不能讓台灣選手入大陸時被肛篩，教育部長潘文忠表示將進行跨部會協商找出解決方法。

潘文忠今天到立法院進行業務報告，對於我國選手備戰東京奧運，他表示，東京奧運在今年7月23日至8月8日舉辦，目前我國已取得9項運動種類及31席參賽資格，包括射擊5席、射箭6席、田徑1席、游泳2席、體操5席、自由車1席、桌球6席、馬術1席及拳擊4席。

民進黨立委黃國書質詢指出，疫情中心已經決定讓參加東京奧運的選手優先施打疫苗，但他要問選手可以自行選擇打哪一種疫苗嗎？潘文忠回應，對於東奧選手施打什麼疫苗，由疫情中心決定。

黃國書話鋒一轉表示，今年8月除了有東京奧運，大陸也在這時間舉辦世界大學運動會。不過大陸從1月起對入境者進行肛篩，這造成其他國家人民的心理壓力，因為他們不願入境大陸時被肛篩。日本就向大陸提出請求，讓日本人進大陸不用肛篩。

黃國書說，台灣選手8月時去參加世界大學運動會，也不能接受肛篩，以免身心受創。他要求，台灣應該向大陸提出請求，不讓台灣選手進大陸時被肛篩。潘文忠回應，將進行跨部會協商，討論如何面對大陸肛篩的狀況。

疫情期間，教育部體育署發行動滋券，以拯救運動產業。不過黃國書指出，動滋券的9成、約16億用在運動用品業，但其中迪卡儂體育用品量販店囊括了4億多。他認為，迪卡儂是最不需要紓困的業者，體育署的動滋券政策顯然用錯地方。

潘文忠回覆，運動產業面向很廣，確實需要進行更好的分析，以後若還有鼓勵運動產業的政策，會留意避免將資源過度集中在特定業者。

(中時 )