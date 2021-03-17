先進光(3362)與大立光(3008)專利訴訟和解，大立光以5.98億元認購2萬張私募股，持股15.2%，成最大法人股東，先進光大漲6成，股價自3月5日以來，連拉7根漲停，成為台股3月驚奇。最新一期的《財訊》雙週刊揭露先進光董事長高維亞，在9年專利訴訟官司和解後，關起門痛哭！高維亞沉痛表示，台灣將來在營業祕密還有一段路要走，因為很多案件都顯示，台灣企業在營業祕密的防禦與見解都太薄弱了。

先進光董事長高維亞接受《財訊》雙週專訪時報表示，大約在農曆年後，我們兩家公司和談時，我才跟林恩平(大立光執行長)第一次見到面。想到以前兩家公司這麼針鋒相對，其實我心裡很緊張；沒想到，林恩平一見到我就笑著用台語說：「這條事情卡早見面，今天就不用搞成這樣了。」

高維亞說，我們在刑事案件被判無罪，因為沒有任何一個證據顯示，先進光讓大立光的離職員工挾帶任何機密文件，這些判決書都有寫。當時這些從大立光離職的工程師，離職下載的文件是他們在大立光工作時寫的程式，當初他們只是很單純地想：「這是我寫的，為什麼我不能帶走？」

但是在智慧財產法院的見解又不一樣，先進光反而被重罰15億元。現在歐美國家也都是這樣認同，公司就算無過失責任，還是要負起連帶賠償，而且會重罰。所以我覺得台灣將來在營業祕密還有一段路要走，因為很多案件都顯示，台灣企業在營業祕密的防禦與見解都太薄弱了。

高維亞說：專利訴訟和解那天，我回到公司時每個人都來跟我恭喜，大家都很開心。但我進辦公室把門關起來，坐在位子上真的哭出來了，因為我覺得九年的壓力太大了。我哭了很久，這是人脆弱的一面，我只是不想讓別人看到。

(時報資訊)