出口利空消息打壓，周三日本天然橡膠期貨跌逾1%；據了解，受累美國和中國的出貨量疲軟，日本2月份出口也呈降，導致海外汽車出貨量同步出現下滑，而出口疲軟，引發投資人對經濟復甦的擔憂，加重市場賣壓，周三(3/17)截至台北時間12:00止，大阪OSE交易RSS3天然橡膠期貨跌3.7日圓，報每公斤270.1日圓，較前一天收盤下跌1.35%。(商品行情網)

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