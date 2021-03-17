《商情》出口降 周三日本期膠跌逾1％ 12:332021/03/17 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 出口利空消息打壓，周三日本天然橡膠期貨跌逾1%；據了解，受累美國和中國的出貨量疲軟，日本2月份出口也呈降，導致海外汽車出貨量同步出現下滑，而出口疲軟，引發投資人對經濟復甦的擔憂，加重市場賣壓，周三(3/17)截至台北時間12:00止，大阪OSE交易RSS3天然橡膠期貨跌3.7日圓，報每公斤270.1日圓，較前一天收盤下跌1.35%。(商品行情網) 《商情》庫存增加 打壓LME期銅跌逾2％ 《國際油價》AZ疫苗受阻 美油期貨跌近1％ (時報資訊) #跌逾 #天然橡膠 #期貨 #出貨量 #疲軟 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際金融》福斯喊衝 歐股收漲0.9％ 09:432021/03/17 財經 《商情》獲利了結 馬來西亞棕櫚油下跌3％ 10:002021/03/17 財經 《商情》收割延遲 大豆期價收高 09:432021/03/17 財經 《商情》種植創紀錄預期 大豆電子盤回跌0.21％ 11:252021/03/17 財經 《其他股》和潤公司債 超額認購逾3倍 10:172021/03/17 財經 智庫：美國主導全球軍火出口 大陸慘輸逾6倍 00:222021/03/17 國際 環球晶 連續3年賺逾3股本 04:102021/03/17 財經要聞 《美股掃瞄》美股消息面：經濟數據差 美元黃金漲 09:092021/03/17 財經 《半導體》外資喊「買進」環球晶 目標價上修到900元 10:512021/03/17 財經 《半導體》高殖利率＋成長看俏 南茂攻逾5年半高價 10:342021/03/17 財經 《期貨》電子期獨紅 3月台指期開低1點 09:092021/03/17 財經 財經熱門新聞 散戶注意 明天2大事嚇到台股？他偷洩口風 - 財經 晶片沒了手機陣亡 華為5G專利收費補漏洞 價格讓對手超尷尬 - 財經 台灣為什麼做不出特斯拉？ 他爆馬斯克親口這樣說 - 財經 不挺台積電？20歲年輕人買爆這10檔 網驚：像50歲才會買 - 財經 壽險去年海賺2千億 僅一家申請發現金股利 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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