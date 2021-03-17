國軍有施打疫苗選擇權？邱國正：尊重個人意願 12:432021/03/17 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨立委溫玉霞質詢指出，多國暫停施打AZ疫苗，若疫苗開打，國軍官兵是否有選擇權？（示意圖，摘自國軍人才招募中心） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國防部長邱國正上任後，今首度到立院備詢。（呂昭隆攝） 國民黨立委溫玉霞質詢指出，多國暫停施打AZ疫苗，若疫苗開打，國軍官兵是否有選擇權？國防部長邱國正說，照他的經驗，像過去打流感疫苗，會尊重個人意願，他也沒打過流感，「也沒人找我算帳」；若疫苗檢驗沒問題，有需要領導統御的作為要表現，「我何樂不為？」只要讓國軍安心的他都願意做。 林月雲不倫往事鬧翻天 正宮兒子昔被問侯佩岑公開嗆6字好絕 陳時中：2天內開會決定 目標要施打 (中時 ) #邱國正 #意願 #疫苗 #尊重 #打疫苗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 川普打如意算盤 歡迎梅根2024美大選打對臺 10:382021/03/17 國際 巴拉圭告急向中國示好 我助洽購疫苗 04:102021/03/17 國際大事 巴拉圭洽購陸疫苗 吳釗燮昨晚與巴國外長通電鞏固邦交 10:332021/03/17 政治 賭王金孫長相曝光 奚夢瑤卑微求：孩子還小 懇請打碼到認不出來 10:282021/03/17 娛樂 多國緩打AZ疫苗 陳玉珍願打：人命輕如鴻毛 死不足惜 11:372021/03/17 生活 國台辦：正研究制定9類重點人群之外的台胞接種疫苗政策 12:072021/03/17 兩岸 現任潛艦小組召集人將屆齡 邱國正：下任已有安排 有擬案 09:492021/03/17 政治 疫苗、就業數據報喜 利多撐腰 美股動能轉強 04:102021/03/17 投資理財 用旅遊泡泡提高疫苗接種 04:102021/03/17 時論廣場 巴媒：用台經費買單 巴拉圭將獲200萬劑AZ疫苗 11:012021/03/17 國際 我世大運選手登陸得肛篩？立委要教育部想辦法 12:382021/03/17 生活 政治熱門新聞 與顏若芳共用衛浴？王定宇親揭租屋處格局 范世平回一句全場笑了 - 政治 同居風暴 王定宇4個抱歉認錯了 曝太太第一時間反應 - 政治 稱對岸市場不穩定 農糧署長胡忠一語出驚人：鳳梨不再銷大陸 - 政治 - 工商 贊成鄉鎮首長改為官派嗎？ 最新民調結果一面倒 - 政治 同居風波後 「房東」顏若芳一身黑首度現身 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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