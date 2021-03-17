國防部長邱國正上任後，今首度到立院備詢。（呂昭隆攝）

國民黨立委溫玉霞質詢指出，多國暫停施打AZ疫苗，若疫苗開打，國軍官兵是否有選擇權？國防部長邱國正說，照他的經驗，像過去打流感疫苗，會尊重個人意願，他也沒打過流感，「也沒人找我算帳」；若疫苗檢驗沒問題，有需要領導統御的作為要表現，「我何樂不為？」只要讓國軍安心的他都願意做。

(中時 )