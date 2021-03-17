慈禧太后的姓氏為葉赫那拉，是相當著名的歷史人物，也是清朝晚期的實際統治者，垂簾聽政長達47年時間，在清朝滅亡後，後人大多都改姓四散，然而母家卻還是堅持用原姓，慈禧的第5代外孫女先前就遭起底，發現長相和慈禧如出一轍，還曾有星探希望她進演藝圈飾演慈禧。

慈禧的第5代外孫女葉赫那拉．姝宏如今已經52歲，她從小就學習滿文和漢語，對書法有濃厚興趣的她，不僅苦練，成為中國長城書畫家協會會員，還經常參加公益活動，渾身散發出高雅氣質，而她和慈禧幾乎一模一樣的長相也受到關注。

曾有星探找上門，希望她可以出演古裝劇中的慈禧角色，但姝宏一心鑽研書法，對演藝圈沒有興趣，因此婉拒了邀約。葉赫那拉氏曾是清朝的大族之一，在清朝滅亡後，子孫為了自保大部分選擇改名換姓，像是如今的那、葉、張、羅、蘇絕大多數都是出自葉赫那拉家族。

由於慈禧的兒子同治皇帝沒有後代，姝宏不算是慈禧的直系血親，而是慈禧其他兄弟的子女，但由於確實是屬於同一條血脈的後代，她還是得稱對方姥姥，算是慈禧的外孫女，事實上，除了姝宏之外，歌壇天后那英、大S的婆婆張蘭都算是慈禧的旁系後代。

(中時新聞網)