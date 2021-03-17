國防部：國軍總員額21.5萬不變 無擴軍情事 12:492021/03/17 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陸軍特戰指揮部特二營戰術行軍川練。（示意圖，軍聞社提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 有媒體報導「總統密令擴軍，三軍員額搶破頭」，國防部表示，國軍總員額21.5萬不變，並無擴軍情事。 國防部表示，國軍兵力結構調整，係考量敵情威脅、整體資源分配與聯合作戰需求等因素，依「指揮扁平化、科技取代人力、火力取代兵力」原則，配合武器裝備籌獲計畫性編裝調整，國軍總員額21.5萬不變，並無擴軍情事。 潛艦國造紅區裝備獲輸出許可 府：唱衰言論可適可而止了 邱國正：不要問國軍能撐多久 而是要問中共能打多少天 (中時 ) #員額 #擴軍 #國防部 #國軍 #總統 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 以進軍國軍海空制服市場做轉型引擎 嘉裕總經理：今年目標轉虧為盈 15:322021/03/15 財經 軍服大單加持 嘉裕轉型拚獲利 04:102021/03/16 財經焦點 台新金法說 展望2021年營運動能續向上 17:302021/03/16 財經 遭鄭運鵬批踩藻礁 藍委嗆：這位自認是狗的立委忘記蔡英文也曾踩過 11:532021/03/16 政治 平實營區將設大旺夜市計畫 南市府審查決議駁回 14:372021/03/17 寶島 肆應陸政經威脅 英聚焦亞太、增加核彈頭與投資新科技 15:352021/03/17 軍事 陸軍司令部營區前綠地開放踏青 龍潭爸媽開心遛孩 15:002021/03/16 寶島 砂石車爆胎震裂小客車玻璃 駕駛無照又超載挨罰5萬6000元 14:472021/03/17 社會 他救了小米 重返富時羅素指數也有望 股價漲逾8％ 16:002021/03/16 財經 《國際政治》布林肯：中國太鴨霸 必要時美方將反擊 14:492021/03/17 財經 【烏賊戰】藍批蔡政府放狗亂咬人 鄭運鵬反嗆沒品挨轟：還死不認錯 11:472021/03/16 政治 政治熱門新聞 與顏若芳共用衛浴？王定宇親揭租屋處格局 范世平回一句全場笑了 - 政治 稱對岸市場不穩定 農糧署長胡忠一語出驚人：鳳梨不再銷大陸 - 政治 - 工商 贊成鄉鎮首長改為官派嗎？ 最新民調結果一面倒 - 政治 誰有錯？國台辦曝曾通報鳳梨違規28次 網酸：民進黨已讀不回 - 政治 為何莊人祥不公布AZ疫苗真相 陳揮文爆內幕 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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