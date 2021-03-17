有媒體報導「總統密令擴軍，三軍員額搶破頭」，國防部表示，國軍總員額21.5萬不變，並無擴軍情事。

國防部表示，國軍兵力結構調整，係考量敵情威脅、整體資源分配與聯合作戰需求等因素，依「指揮扁平化、科技取代人力、火力取代兵力」原則，配合武器裝備籌獲計畫性編裝調整，國軍總員額21.5萬不變，並無擴軍情事。

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(中時 )

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