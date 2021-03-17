淡江大學17日上午於淡江大學內舉辦淡江就業博覽會活動，開場由醒獅團表演熱鬧開場，侯友宜及校長葛煥昭、勞工局長陳瑞嘉、新北市議員陳偉杰、鄭宇恩等人到場祝福廠商及求職者能滿載而歸。(戴上容攝)

淡江大學17日上午於淡江大學內舉辦淡江就業博覽會活動(戴上容攝)

疫情趨緩，新北市勞工局與淡江大學17日於淡江大學內舉辦今年首場大型校園徵才博覽會，現場由94間廠商，提供超過3300個職缺，新北市長侯友宜到場關心徵才狀況表示，新北青年失業率是全台最低，交通便利性是找工作時重要考量，盼中央盡速建設淡北道路，帶動淡水發展。

淡江大學17日上午於淡江大學內舉辦淡江就業博覽會活動，開場由醒獅團表演熱鬧開場，侯友宜及校長葛煥昭、勞工局長陳瑞嘉、新北市議員陳偉杰、鄭宇恩等人到場祝福廠商及求職者能滿載而歸。

侯友宜表示，去年新冠肺炎疫情嚴峻，一整年沒有舉辦大型就業活動，淡江大學就業博覽會是今年首場大型徵才活動，現場由94間廠商提供3300個職缺，希望學生們能夠畢業就找到工作，新北市不斷帶動就業率，目前新北市15-24歲青年朋友失業率是全台最低。

侯友宜指出，找工作時，交通便利性與交通時間是重要考量，新北位置位於北市、桃園中間，廠商也都遍及在交通建設旁，交通完善，然而民眾從淡水出發找工作或是到淡水工作，都亟需淡江大橋、淡北道路，新北市會持續和中央溝通、協調交通議題，為淡水人提供救命道路，帶動在地發展、就業，打通交通的任督二脈。

勞工局表示，今年度3至5月間與8所大專校院合作辦理校園徵才活動，提供企業、青年與學校三方交流管道，全力推動「畢業即就業」， 24日輔仁大學舉辦校園徵才博覽會，5月另有台灣藝術大學、明志科技大學、亞東技術學院、致理科技大學、宏國德霖科技大學、東南科技大學等場次，歡迎應屆畢業生踴躍參加。

(中時 )