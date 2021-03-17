前大陸國家主席胡錦濤宗祠遭破壞！安徽績溪一名男子為宣洩情緒，酒後手持斧頭來到全國重點文物保護單位龍川景區胡氏宗祠，破壞門鎖進入宗祠內，用斧頭劈向兩扇大門，造成儀門、儀門門神等文物損毀。績溪縣檢察院前日公布這宗故意損毀文物案起訴書，建議對嫌犯判囚十個月。而胡錦濤2013年曾經返鄉，觀瞻胡氏宗祠。

星島日報報導，績溪縣檢察院前日公布起訴書稱，經查現年49歲的安徽績溪男子葛某，於去年10月3日晚9時飲酒後，手持一把斧頭來到胡氏宗祠，將宗祠外門鎖破壞後隨即進入宗祠內。為宣洩情緒，葛某用斧頭劈向通往內院上有門神的兩扇大門，因未劈開，便用雙手以拖和推的方式將其放倒在地。隨後又將與門神大門並排的左右通過內堂的四扇木門推倒在地，造成儀門、儀門門神、邊門、石礎等文物不同程度損毀。被損儀門、儀門門神、邊門的修復費用預計32000元（人民幣，下同），被損石礎的損失價格預計300元。

績溪縣檢察院認為，被告人葛某明知胡氏宗祠是國家重點文物保護單位而故意破壞，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以故意損毀文物罪追究其刑事責任。建議對其判刑10個月，並處罰金3000元。

胡氏宗祠位於安徽省績溪縣，始建於宋，由明嘉靖年間名將胡宗憲倡導捐資修建，清光緒二十四年（1898年）再度大修。胡錦濤祖父是績溪茶商，後來遷居江蘇泰州，胡錦濤出生於泰州，但籍貫仍填安徽績溪。

2013年9月13日，胡錦濤卸任中共領導人半年之後，曾攜妻子劉永清一起返回績溪，觀瞻了胡氏宗祠，並一同前往祖墳祭祖。當天，為了迎接胡錦濤的到來，胡氏宗祠首次打開正門迎接（註：日常參觀者只能從側門進入）。他這次首度返鄉祭祖，還到祖父的房間沉思並逗留良久。據稱，其祖父回家鄉參選議員，病逝於績溪。

胡氏宗祠總面積1500多平米，集徽派磚、木、石三雕和彩繪為一體，尤以六百多件木雕部件最為精湛。胡氏宗祠享有「木雕藝術博物館」和「民族藝術殿堂」的美譽。中外建築專家稱為「規模之大、時間之長、完整之好、裝飾之美、天下第一」。1988年胡氏宗祠被國務院批准為第三批全國重點文物保護單位。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

(中時 )