迎接2021年春季，「探索夢號」將在3月重啟跳島之旅，雄獅旅遊延續去年的熱門澎湖、金門、馬祖三大離島旅遊目的地，推出3天2夜、4天3夜、5天4夜等多種組合玩法，更加碼推出更多創意海上跳島玩法，將不定期推出異國「主題式」航次，包括：波希米亞主題、日本文化主題、泰國潑水節等，期盼藉由結合各國文化風情，帶給國人乘坐郵輪就能達成環「郵」世界的夢想。

去年7月26日，「探索夢號」經交通部及中央流行疫情指揮中心同意，率先開啟全球郵輪業復甦的序幕，正式展開跳島、環島航線，從復航至今，累計已超過6萬人次搭乘，是台灣第一且是目前唯一獲准運營的國際郵輪。星夢郵輪台灣區業務部副總裁劉曉寧強調，星夢郵輪一直將「防疫優先」視為最高原則，配合中央流行疫情指揮中心政策，嚴格落實船上各項防疫工作。自今年起，「探索夢號」防疫規格將再升級，除將載客數下修至原先3分之1，每航次僅搭載1,200名旅客，更提高消毒清潔頻率、定時宣導配戴口罩及保持社交距離，盼為防疫盡份心力。

「探索夢號」將在2021年3~9月再度展開跳島行程，雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍指出，去年夏天雄獅與星夢推出的國內跳島行程，基隆出發一次玩澎湖、金門、馬祖，不但能一次解決旺季的機位、住宿需求，還能在星夢郵輪的制高點上，欣賞海上花火節，開賣後隨即引發搶購熱潮！今年由於消費者普遍對於疫情全面解封不抱期待，都提早規畫下半年度的旅遊計畫，因此今年3、4月跳島郵輪的航次已經銷售九成，目前訂單甚至排到了暑假航次，對於國旅市場來說是少見的『「計畫旅遊』」風潮轉變。

雄獅今年首波跳島之旅，將自3／7～4／30由「波希米亞主題航次」揭開序幕，旅客不但可以在甲板上逛波西米亞市集、享用捷克、布拉格等異國美食、泳池畔風格帳篷野餐、波希米亞風最佳造型大賽等。更有波希米亞女士之夜、波希米亞嬉皮風飾品DIY、海上塔羅玄學探索等主題活動，標榜讓海上假期充滿濃濃的異國風情。

4/22-6/28澎湖花火節即將登場，搭配520的浪漫氛圍，郵輪也成為新人結婚拍攝婚紗最愛取景的景點之一，雲頂郵輪集團與雄獅預計與歐洲皇室頂級婚紗品牌PRONOVIAS合作，推出一系列海上郵輪美拍婚紗照，包括：新人婚紗、閨蜜婚紗和個人婚紗寫真等套裝行程，「探索夢號」也選出十大網美打卡景點；在跳島部分，搭配度假風的金門沙美摩洛哥、南石滬公園、陳景蘭洋樓等，讓旅客在岸上、郵輪上都能拍出渡假風的網美照。「探索夢號」3天2夜海上皇宮婚紗專案，包含入住皇宮套房、PRONOVIAS、Vera Wang等國際品牌婚紗（共三套）、全程造型梳畫、30張精修婚紗照。原價19.9萬，4月限量優惠價9.9 萬起(2人同行)，可拍攝新人、閨蜜、個人婚紗。

農曆3月「瘋媽祖」，因為農曆3月23日是台灣第一天后媽祖誕辰日，每年從過完元宵到4月間，全台各地均有盛大的繞境祈福活動，更被列入世界三大宗教盛事之一，形成台灣獨特的社會文化，而靠海維生的離島媽祖信仰更早於台灣本島，「探索夢號」四月推出跳島瘋媽祖航次，將串聯起離島與本島的媽祖信仰，乘客可以在一趟旅程中，走訪歷史均有數百年以上的澎湖天后宮、金門天后宮、馬祖天后宮，除了祈福保平安，也順應民情弘揚台灣特有的傳統文化。

雄獅推出「探索夢號」跳島郵輪花火節航次共11個航次，以基隆港為母港出發，包括：5天4夜5個航次(出發日期為5/2、5/16、5/30、6/13、6/27 )，航程造訪基隆、澎湖、金門、馬祖，一次完整走訪台灣三大離島，海景房每人只要8,100元起。4天3夜5個航次(出發日期為4/25、5/9、5/23、6/6、6/20 )，航程有兩種選擇，分別造訪基隆/澎湖/金門、基隆/澎湖/馬祖，海景房每人只要6,700元起。慶祝澎湖花火節開幕，推出3天2夜的限定航次(出發日期為4/21 )，航程造訪基隆、澎湖，可觀賞到4/22澎湖花火節的第一場煙火秀及開幕表演，海景房每人只要,3000元起。

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