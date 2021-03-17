台灣近日才終於取得首批11.7萬劑AZ疫苗，不過卻傳出巴拉圭將取得200萬劑AZ疫苗，是由台灣捐贈、轉讓。對此，衛福部長陳時中今（17）日否認此事，指台灣沒有這樣的本錢；拉丁美洲及加勒比海司司長俞大㵢則說，沒有出讓，但台灣身為巴拉圭重要友邦，幫他們牽線買疫苗，也同意出錢給巴拉圭買。此事引發熱議，網友酸說，「我們的政府很有錢吶」「不就拿錢給別人去花，金援外交不是叫假的」。

有關台灣轉讓AZ疫苗給巴拉圭一事，俞大㵢今在立院備詢時表示，這是毫無根據的錯誤訊息，但卻在當地媒體廣泛報導，他們的用意在凸顯台灣幫助巴拉圭取得疫苗，事實上，除台灣外，他們也向美國、日本、韓國求援，基於巴拉圭是台灣的重要友邦，因此台灣也在不同管道幫助牽線。

拉丁美洲及加勒比海司司長俞大㵢。（圖／翻攝自國會頻道）

至於當地媒體稱，巴拉圭是用台灣經費買疫苗，俞大㵢證實此消息，並說，台灣與巴拉圭有個5年的合作計畫，期間幫助巴拉圭進行一些計畫，國會也同意挪用原先計畫的錢來買，同時強調，台灣沒有出讓疫苗給巴拉圭。

此事在PTT論壇引發熱議，網友直言，「爽啊，用你們這些愚民的錢做大外宣」「我們選出凱子政府」「噁心斷交部」「大撒幣」。

另有人不解，疫苗不是台灣產的，也不是總代理商，要怎麼協助巴國採購疫苗？更何況國內疫苗目前看來還是遠遠不夠，自己國內談判的疫苗都沒那麼順利了，怎麼還有能力去幫友邦爭取疫苗呢？所以我們可以幫巴國拿到2百萬劑，自己怎麼不能多拿2百萬劑？但也有人持不同意見，「如果他們疫情緊急，讓給他們又如何？」

(中時新聞網)