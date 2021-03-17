環保署17日表示，近日因環境風場偏東風，西部縣市容易導致污染物擴散不易，環保署除發布不良預警，提醒民眾事先防範外，並與各中央部會與各地方政府陸續展開各種應變措施，要求較高排放的協和、中火、麥寮及興達等燃油與燃煤電廠持續實施降載減排，地方政府所列管轄內重大污染源一併也要降載或加藥提升防制效率，並加強攔檢車輛，輔以無人飛機稽巡查露天燃燒等，盡力降低本土污染負擔。另外清明掃墓時節將近，各地已陸續發生因掃墓不慎引發的火燒山事故，因此特別向民眾呼籲，在掃墓過程多注意火源的使用，避免火警事故加重空污。

環保署說，近期依據空品預報與各地方政府陸續展開各種應變措施，環保署除了派員進駐中南部地區就近協調、督導應變行動外，並與督察大隊、臺中、高雄、嘉義、雲林及彰化等環保局共同進廠要求大型污染源在降載減排方面加強執行，以共同度過空品不良期間。各事業除表示會配合之外，其中中鋼公司正趕工進行堆置場室內化工程，屆時將更有助於原料礦砂料堆的污染防制效果。

經統計3月12日至3月17日上午，已有12縣市陸續執行多項應變措施，包含稽查450家工廠、243家工廠配合減排、道路洗掃達5,768公里、路邊攔檢3.8萬輛，以及露天燃燒、營建工地、餐飲業及河川裸露地巡查工作與宣導防護等。本次應變期間，各環保單位共查獲工廠或營建工地33件、車輛409件及露天燃燒2件，共444違規件次，預估處分金額達272萬元。此外協和、臺中、麥寮及興達等燃油與燃煤電廠持續實施降載電量共達6.4億度，相當於硫氧化物減量159公噸，氮氧化物減量156公噸，懸浮微粒減量6.2公噸。

依據環保署未來一週空品預報，顯示多為橘色提醒等級，局部達紅色警示等級，但因適逢清明時節，掃墓不慎引發火警將加重空品負擔，因此環保署除了持續要求各地大型污染源降載減排因應外，也呼籲民眾採行更環保的祭拜方式，或改以線上祭祀等方式替代，如安排前往各公墓掃墓，更不要亂燒雜草，紙錢能交由環保單位集中清運，統一焚燒等，在慎終追遠的同時也能顧及環境品質。

(工商 )