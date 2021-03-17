晶華國際酒店集團旗下Just Sleep捷絲旅宜蘭礁溪館與花蓮中正館，即日起至6月30日攜手推出「宜花雙享．買一送一」住房優惠專案，雙人房2晚只要4,799元起，還加贈自助早餐以及礁溪轉運站或花蓮火車站往返飯店的接送服務專案可不須連住，入住任一館即贈另館超值住宿券乙張，宜花雙城遊更加隨心所欲，再享高鐵車票8折優惠。

春夏和煦溫暖的氣候，正適合親友相偕出遊，順著擁有全台最美公路之稱的「蘇花改」，自駕乘風由宜蘭到花蓮，暢遊迷人的東台灣是一個愜意的選擇。

宜蘭與花蓮是台灣兩大觀光重鎮，在國境管制的情況之下，兩地質樸的風土文化、大自然的壯麗景致，更順勢成為國旅的首選。宜蘭礁溪日前曾獲選為台灣十大觀光?小城，特色溫泉孕育出溫暖的小鎮風情，捷絲旅宜蘭礁溪館位於市中心區，距離礁溪火車站、湯圍溝溫泉公園僅需約5分鐘的步行時間，鬧中取靜的客房內最令人印象深刻的就是超大型的景觀半露天湯池，在房內輕鬆自在的泡個礁溪特有的碳酸氫鈉美人湯，是在各大旅遊評論網站中，最受旅客稱道的一項舒適體驗。

「宜花雙享．買一送一」住房優惠專案另一個旅遊據點-花蓮，在國旅大爆發的氣勢下，更是增加不少新秀熱點，包括擁有台版紐西蘭之稱的秀林鄉「崇德瑩農場」，農場內的山海景致、大片草皮以及小動物餵食區，適合親子共遊。而位於台11線上的「海崖谷」，坐擁海景第一排無敵景觀，花蓮IG打卡新秘境。捷絲旅花蓮中正館曾獲「旅行者之選－家庭式飯店」台灣第1名的殊榮，位於市中心交通機能便利，不僅步行即可品嚐當地特色小吃、感受在地人文風情，更鄰近伴手禮街，採買伴手禮十分方便。飯店內設有兒童遊戲室及圖書館，大人小孩皆可悠閒享受旅遊時光。華燈初上，從飯店步行即可抵達知名東大門夜市，特色美食與娛樂應有盡有，晚餐及宵夜一站式滿足。

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