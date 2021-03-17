連鎖餐飲集團香繼光為因應旗下品牌加速展店需求，宣布對外釋出逾300名門市正職職缺、20日起於全台招募儲備幹部80名。對內則釋出更多福利及薪資待遇激勵，3月起全台繼光香香雞門市副店長加薪近6％，店長則可直接參與門市分潤，較原薪資看漲8～12％。

香繼光集團旗下鹹酥雞品牌「繼光香香雞」全台門市即將突破50家，今年展店步調加速，首季已開出台中大甲店、台中泰安店、桃園中壢店、林口長庚店、高雄義享專櫃等多家門市，目標至年底使總店數跳增達100家。

為因應品牌大舉展店拉高市占規畫，香繼光集團對外釋出超過300名的門市正職夥伴職缺，並預計20日起於全台各區大規模招募儲備幹部80名，透過專屬課程培訓，最快可在2～4個月快速晉升店長。

同時，香繼光集團對內亦提升門市幹部薪資水平、提升更完善的職能培訓，如門市營運專業職能訓練、全集團跨品牌中高階管理培訓課程。今年特別設計店長分潤制度，使店長在經過內部評選後可直接深入經營門市，透過行動獲得分潤。

此外，續去年6月逆勢替門市第一線夥伴加薪5％後，繼光香香雞宣布3月起將幫全台繼光香香雞門市副店長加薪近6％。同時，門市正職各階級平均月休可達8～10天，門市正職人員月薪則可上看3.4萬元。

此外，繼光香香雞提供每季更完善的獎金制度，包括業績獎金2000～4000元、表現服務獎金1500元。另依特殊區域更有2000～2500元的交通津貼、婚喪喜慶補助，及年度穩定調薪機會，盼以多元完善的企業福利，提供全台世代新鮮人穩定就業、長期發展的最佳選項。

(時報資訊)